96-летний кинорежиссер покончил с собой

Известный итальянский кинорежиссер Марио Моничелли совершил самоубийство на 96-м году жизни, выбросившись из окна пятого этажа римской клиники Сан-Джованни, где он проходил лечение от рака простаты.

Марио Моничелли снял 66 фильмов и написал 80 с лишним сценариев. Его считают отцом жанра "комедия по-итальянски". Зрителям он известен прежде всего такими своими работами, как "Полицейские и воры" и "Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны".

Кинокарьеру Моничелли начал еще в 1934 году, однако прославился он уже после войны, в пятидесятые годы, когда начал снимать комедии с Тото.

Режиссер был обладателем практически всех европейских кинопремий, несколько раз номинировался на "Оскар" и был удостоен высших государственных наград Италии.

Как напоминает РИА Новости, отец режиссера, журналист Томмазо Моничелли, в 1947 году тоже ушел из жизни по своей воле, и его сын неоднократно говорил в интервью, что хорошо помнит и хорошо понимает его поступок.