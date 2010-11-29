Азаров рассказывает, что ВВП растет. А почему тогда падает зарплата?

Как сообщил в минувшую пятницу на своем сайте Госкомстат Украины, средняя зарплата в стране в октябре снизилась по отношению к предыдущему месяцу. Причем, по сравнению с сентябрем уменьшилась не только реальная, но и даже номинальная зарплата украинцев.

Так, отработано в среднем на одного штатного работника в октябре было 143 часа, что на 0,4% больше, чем в сентябре. Но при этом средняя зарплата в октябре по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 27 грн. или на 1,1%, и составила 2322 грн. (в сентябре – 2349 грн.).

Такая ситуация для октября является весьма непривычной. Обычно номинальная зарплата в этом месяце растет по сравнению с сентябрьской. Во всяком случае, так было во все годы нынешнего десятилетия за исключением кризисного для украинской экономики 2009 года.

В прошлом месяце по отношению к сентябрю увеличились средние зарплаты: в рыбной отрасли – на 7,7%; в финансовой деятельности – на 6,9%; в строительстве – на 2,0%; в торговле – на 1,9%; в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на 1,1%; в промышленности – на 0,3%.

А вот сокращение зарплат в октябре по сравнению с показателями предыдущего месяца имело место: в сельском хозяйстве – на 2,6%; в лесном хозяйстве – на 5,1%; в деятельности гостиниц и ресторанов – на 2,0%; в деятельности транспорта и связи – на 6,1%; по операциям с недвижимостью – на 1,0%; в государственном управлении – на 1,1%; в сфере образования – на 6,7%; в сферах предоставления коммунальных и индивидуальных услуг, а также культуры и спорта – на 1,4%.

Примечательно, что зарплата снижалась не только в негосударственной сфере экономики, но и в бюджетной тоже.

Если смотреть в разрезе регионов, то увеличение средней зарплаты в прошлом месяце по отношению к предыдущему зафиксировано лишь в Тернопольской области (на 2,8%) и городе Киеве (на 1,3%). Наибольшее снижение размеров зарплат наблюдалось в октябре во Львовской (на 4,5%), Закарпатской (на 4,2%) и Ивано-Франковской (на 4,1%) областях.

Реальная же зарплата, с учетом инфляции в 0,5%, упала в октябре текущего года еще сильнее, чем номинальная – на 1,6%. Ну а если посчитать снижение реальной зарплаты из расчета размера заработка за один час работы, то ситуация будет еще хуже: она уменьшилась на 2,0%.

Таким образом, купить товаров и услуг за свою зарплату в октябре соотечественники смогли существенно меньше, чем за сентябрьскую зарплату. То есть, граждане Украины стали в прошлом месяце еще беднее, чем были месяцем раньше.

Данное обстоятельство представляется особенно удивительным в свете двух обстоятельств. Во-первых, в отличие от прошлого года, в 2010 году и, в том числе, в октябре сего года в Украине наблюдается экономический рост. Как сообщил, в частности, премьер-министр Николай Азаровна заседании правительства 17 ноября, реальный ВВП вырос в октябре на 5,7%, а за январь-октябрь – на 4,6%. Но чем же в таком случае объяснить падение зарплат в прошлом месяце?

Во-вторых, и президент Виктор Янукович, и руководители правительства неустанно заявляют об их якобы стремлении бороться с бедностью, повышать социальные стандарты, «покращувать життя» и т.п. «Как Глава государства я постоянно буду осуществлять контроль за неуклонным выполнением намеченных задач по активизации борьбы с бедностью, состоянием соблюдения государственных социальных гарантий и норм Конституции Украины», - пообещал, например, президент17 октября, призвав при этом представителей власти и бизнеса приложить максимум усилий для уменьшения масштабов бедности.

Как же вписывается в подобные мессиджи высших должностных лиц падение зарплат украинцев в последние месяца, да еще и в условиях роста экономики? Или нужно сделать поправку на то, что вышеприведенное заявление Виктора Януковича было им оглашено накануне выборов и еще до приезда миссии МВФ (ревизоры Фонда приехали в Киев 3 ноября), который, как известно, не приветствует повышение соцстандартов в Украине на нынешнем этапе?..

Причем, в октябре, можно сказать, лишь продолжилась негативная тенденция, начавшаяся двумя месяцами раньше. Так, в августе реальная зарплата в Украине снизилась на 4,8%, и хотя в сентябре произошло минимальное ее увеличение к предыдущему месяцу (на 0,1%), однако кумулятивное падение реальной зарплаты за три последних месяца (август- октябрь) достигло 6,4%. Что очень много - к тому же, за такой короткий срок!

Нельзя считать удовлетворительным еще один октябрьский показатель, связанный с зарплатами украинцев, который также на днях был обнародован Госкомстатом. Речь идет о задолженности по зарплате.

Задолженность по выплате зарплаты по состоянию на 1 ноября составила 1 283,9 млн. грн., сократившись за месяц всего на 4,2%. По сравнению с величиной на 1 января 2010 года данная задолженность уменьшилась лишь на 22,9%.

В связи с этим хочется напомнить, что еще 29 июня президент Виктор Янукович издал распоряжение, обязывающее правительство до 1 октября сократить задолженность по зарплате, сложившейся на 1 июня (1 887,0 млн. грн.), не менее чем в два раза. Однако исполнение данного распоряжения главы государства, как уже рассказывал УНИАН, было «успешно» провалено: задолженность по зарплате к 1 октября уменьшилась только на 29,0% .

Как видим, за октябрь ситуация улучшилась весьма незначительно. По сравнению с величиной на 1 июня задолженность по выплате зарплаты по состоянию на 1 ноября сократилась лишь на 32,0% - вместо минимум 50%-го снижения, которого требовал от правительства президент до 1 октября.

А в шести регионах задолженность по зарплате за прошлый месяц не только не уменьшилась, но даже возросла: в Тернопольской области – на 6,9%; в Николаевской области – на 3,8%; в Винницкой области – на 3,0%; в Черниговской области – на 2,3%; в Донецкой области – на 0,9%; в городе Киеве – на 0,7%. Причем, в Донецкой области долги по зарплатам растут уже второй месяц подряд – в сентябре их прирост составил 3,4%.

Как вытекает из приведенной выше информации, ситуация с динамикой зарплат и задолженностей по выплатам зарплат в стране крайне неудовлетворительная. Причем, если долг по зарплате, хоть и очень медленно, но уменьшается, то реальная зарплата украинцев в последние месяцы быстрыми темпами снижается.

Игорь Котович