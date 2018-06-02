Ирония судьбы по-донецки: электорат Партии регионов сидит без зарплат

Для того чтобы убедиться в том, что в стране не выполняются распоряжения президента Виктора Януковича, да еще и по очень важной государственной проблеме, необходимо вспомнить кое-какие события и заявления четырехмесячной давности.

В конце июня этого года Госкомстат обнародовал очень неприятную для власти новость о том, что на 1 июня размер невыплаченных зарплат в Украине увеличился на 11,1% по сравнению с состоянием на 1 мая и достиг 1 887,0 млн. грн. А всего за 5 месяцев с начала года долг по зарплате вырос на 28,1%.

Конечно же, наверху поднялся большой шум. К тому же выяснилось, что наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 июня был зафиксирован в Донецкой области - 362,5млн. грн., в Луганской области - 171,8 млн. грн. и в Харьковской области - 167,8 млн. грн. А это как раз те регионы, в которых Партия регионов имела наибольшую поддержку избирателей и которые обеспечили очень большое число голосов за Виктора Януковича на недавних президентских выборах.

Ясно, что Виктору Федоровичу не понравилась такая ситуация с задолженностью по зарплате, и он решительно взялся за наведение порядка в этой сфере. Вернее, сделал такую попытку.

В частности, 29 июня президент издал грозное распоряжение, которым обязал правительство и другие органы власти добиться резкого сокращения размеров задолженности по зарплате уже в самые ближайшие месяцы. Мало того, в документе четко предписывалось, что премьер-министр Николай Азаров обязан до 1 октября 2010 года рассмотреть целесообразность дальнейшего пребывания на своих должностях тех руководителей, которые не обеспечат минимум двукратного уменьшения сумм задолженности по зарплате.

И после такой взбучки от президента механизм, казалось, сразу закрутился. В частности, главой правительства было выдано жесткое поручениеминистру труда и социальной политики Василию Надраге обеспечить уже до 1 июля сокращение задолженности по зарплате на 30%.

Однако потом страсти вокруг данной проблемы несколько поутихли, президент и премьер-министр занялись какими-то другими государственными делами, а выполнение их вышеупомянутых распоряжений было спущено на тормозах. В частности, вместо уменьшения долгов по зарплате до 1 июля на 30%, они реально снизились всего на 5,0%.

Впрочем, в следующем месяце темпы сокращения задолженности несколько возросли – по состоянию на 1 августа она уменьшилась на 13,5%. Но потом снова произошло замедление процесса – на 1 сентября долг по зарплатам снизился лишь на 9,1%. Наконец, как сообщил Госкомстат в минувший понедельник, на 1 октября размер задолженности по зарплате уменьшился всего на 4,9% и составил 1 340,3 млн. грн.

Таким образом, задолженность по зарплате к 1 октября сократилась не минимум в два раза, как того требовал в своем поручении президент Виктор Янукович, а только на 29,0%. То есть, данное распоряжение главы государства выполнено не было.

Причем, очень любопытна картина с динамикой данных показателей в региональном разрезе. Так, тремя областями Украины, в которых удалось добиться в предыдущем месяце наибольшего сокращения задолженности по зарплате, стали Киевская (на 25,6%), Черновицкая (на 23,3%) и Одесская (на 20,7%). В то время как наихудшими в данном аспекте оказались Харьковская область, Автономная Республика Крым и Донецкая область, в которых размер задолженности не только не снизился, но даже возрос – на 16,4%, 4,5% и 3,4% соответственно. Еще одним регионом, где увеличился долг по зарплате, была Черкасская область (на 3,3%).

Как видим, хуже всего ситуация с погашением задолженности по зарплате в предыдущем месяце сложилась именно в регионах, которые являются электоральной вотчиной Партии регионов и Виктора Януковича. И это очень странно видеть, тем более, накануне местных выборов.

Удивляет и еще одно обстоятельство. По большинству видов экономической деятельности в течение сентября в целом по стране пусть и не сильно, но таки сократилась задолженность по зарплате. А вот в сфере государственного управления она, напротив, увеличилась – на 11,8%, а с начала года - на 54,4%. Интересно, что помешало правительству не допускать роста задолженности хотя бы в бюджетной сфере?

В общем, строгая вертикаль исполнительной власти в стране, якобы построением которой так любят хвастаться в последнее время регионалы, дала сильный сбой – причем, в столь животрепещущем вопросе, как борьба за сокращение долгов по зарплате. При этом понятно, что вряд ли президент сейчас, накануне выборов в местные органы власти, начнет громко возмущаться невыполнению его июньского распоряжения…

Игорь Котович