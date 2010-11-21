В Чернигове почтят память погибших в ДТП

В Чернигове сегодня состоятся мероприятия по чествованию памяти земляков, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации отдела общественных связей УМВД в области, по улицам города пройдет автопробег. Затем состоится флешмоб-акция "Минута памяти". На площади инспекторы ГАИ выставят патрульные автомобили и зажгут свечи, количество которых будет сопоставимо количеству погибших в ДТП на Черниговщине, а также по сигналу "Авто-радио" все участники акции на 10 секунд включат клаксоны, помянув жертв аварий.

Кроме этого работники ГАИ вместе с юными инспекторами дорожного движения будут раздавать пешеходам и приклеивать на машины цветные ленты красного, желтого и зеленого цветов, символизирующие цвета светофора.

За десять месяцев 2010 года на территории Черниговской области произошли 2872 дорожно-транспортных происшествия. В 590 ДТП 95 человек погибли и 728 травмированы.

Инициаторами мероприятий чествования памяти погибших в ДТП выступили правоохранительные органы, а также представители автоклубов.

Идея ежегодного Дня памяти жертв ДТП пришла от британского благотворительного фонда помощи жертвам автоаварий "RoadPeace", который отмечает этот день еще с 1993 года. На протяжении многих лет организации, которые присоединились к Европейской федерации жертв ДТП, считают этот день Европейским днем памяти жертв автомобильных аварий.