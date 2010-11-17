Почему Янукович запретил Азарову песни петь. Горькая правда о ВВП

Дождались... Сегодня Янукович призвал Азароване скрывать от людей правду: "Когда я слышу, Николай Янович, на заседании правительства, когда вы рассказываете, что все – мы достигли того, того – все у нас в порядке и в дальнейшем все будет в порядке... Я вам скажу – говорите правду. Скажите людям правду. Песни петь не надо». Президент даже отметил, что возможность ухудшения уровня жизни людей является потенциальной угрозой национальной безопасности Украины.

А песен этих в исполнении Азарова и парламентариев из фракции Партии регионов без труда можно найти множество. Песен много, а припев один: "Благодаря усилиям новой команды экономика Украины перешла в 2010 году к стабильному росту после наблюдавшегося в прошлом году ее мощного падения..."

При этом они, обычно, оперируют цифрами о падении реального ВВП в 2009 году к предыдущему году на 15% и его росте в определенные периоды 2010 года в размерах 5-6%.

Однако ставшие позавчера известными показатели Госкомстата по ВВП за III квартал нынешнего года однозначно свидетельствуют о том, что, во-первых, радужные оценки представителей новой власти о состоянии экономики Украины, мягко говоря, преждевременны, а во-вторых, к относительно неплохим экономическим показателям в первой половине этого года теперешняя власть не причастна. В чем можно убедиться, просмотрев имеемую поквартальную динамику главного экономического показателя в 2009 и 2010 годах.

Итак, в I квартале 2009 года было зафиксировано максимальное падение ВВП к соответствующему периоду предыдущего года – на 20,2%. Но затем темпы экономического спада регулярно замедлялись.

Во II квартале прошлого года сокращение реального ВВП уменьшилось до 17,8%, в III квартале – до 16,0%, в IV квартале – до 6,8%.

Именно продолжением данной динамики стал выход на экономический рост в I квартале 2010 года по отношению к I кварталу 2009 года – на 4,9%. Причем, напомним, что новое правительство под руководством Азарова приступило к своим обязанностям только в марте нынешнего года, поэтому никаких его заслуг в экономическом росте в I квартале нет и быть не может.

Мало того, для любого экономического эксперта очевиден и тот факт, что влияние нового правительства на динамику экономических показателей во II квартале 2010 года было минимальным. А имело место логичное продолжение тенденций, сформировавшихся в конце 2009 и начале 2010 годов.

Напомним, прирост ВВП во II квартале этого года к соответствующему периоду прошлого года составил 5,9%. То есть, всего лишь сохранился заданный ранее восходящий тренд.

А вот уже экономические показатели за III квартал этого года можно в значительной мере причислить к успехам или неудачам нового Кабинета министров. Однако, как оказалось, похвастаться здесь новому правительству как раз и нечем: прирост реального ВВП в III квартале 2010 года значительно снизился - до 3,5%.

Причем, в IV квартале текущего года ожидается дальнейшее ухудшение экономических показателей. «Торможение мирового спроса продолжается, и, скорее всего, в IV квартале темпы роста ВВП Украины дополнительно замедлятся, а по итогам года мы с трудом выйдем на 4-процентный рост», - считает, например, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец.

Среди причин снижения темпов экономического роста в Украине во второй половине 2010 года можно назвать неблагоприятный эффект сравнительной базы, не очень хорошую конъюнктуру на внешних рынках для украинских металлургов и более низкий урожай сельскохозяйственных культур по сравнению с прошлым годом в связи с аномальной летней жарой.

Впрочем, экономические показатели были бы несколько выше в III квартале, если бы по негласной команде руководства правительства Гостаможня и «Укрзализниця» не блокировали в августе и сентябре отправку на экспорт зерновых.

Еще одной причиной снижения экономических показателей в минувшем квартале стало ухудшение инвестиционного климата в стране, вина за что полностью лежит на теперешней власти. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину за три квартала 2010 года составил $2,8 млрд., сократившись в сравнении с аналогичным периодом 2009 года на 14,3%. При этом, нужно иметь в виду, что именно прошлый год, а не нынешний, был кризисным…

Однако, что особенно любопытно, команда Януковича-Азарова уже в который раз наступает на те же самые грабли, получая от предшественников экономику в фазе восходящего вектора роста и незаслуженно выставляя это себе в заслугу, а затем приводя к ухудшению экономической ситуации.

В частности, в 2002 году прирост ВВП Украины составил 5,2%. Затем в 2003 и 2004 годах, когда правительством в первый раз руководил Янукович, благодаря исключительно сильному росту мировых цен на сталь ВВП повысился на 9,6% и 12,1%, соответственно.

Второй раз Янукович возглавил правительство в августе 2006 года, и тогда вектор экономики также был в существенном плюсе. Если в январе того года прирост ВВП равнялся лишь 0,9%, то за январь-август данный показатель достиг 5,7%, а отдельно за август – 7,1%. Весь 2006 год закончился с ростом экономики на 7,3%.

Передавало же экономику своим преемникам правительство Януковича, напротив, всегда с ниспадающими темпами роста экономики.

Так, в третьем квартале 2004 года прирост реального ВВП составлял 14,3%, в четвертом квартале – лишь 9,1%, а в январе 2005 года – 6,5%.

В 2007 году темпы прироста ВВП также сокращались из квартала в квартал: в первом квартале – 9,1%; во втором – 8,8%; в третьем – 6,7%.

Таким образом, существенное снижение темпов роста ВВП в III квартале 2010 года не является чем-то удивительным для нынешней команды: она работает в традиционном для нее амплуа…

Может, Азаров после сегодняшней взбучки на Кабмине и сам бы вам все это рассказал, но, честно говоря, не верится.

Аркадий Кашуба