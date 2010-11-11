Торжественное открытие окружной дороги в Харькове переносится

Торжественная церемония открытия Харьковской окружной дороги при участии вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА переносится на пятницу, 12 ноября.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, торжественная церемония открытия окружной дороги в Харькове при участии вице-премьер-министра А. КЛЮЕВА была запланирована на четверг, 11 ноября.

Справка УНИАН. Генеральный подрядчик реконструкции дороги - ГП «Харьковский облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины». Субподрядчики – «Альтком» (Донецк), трест «Днепродорстрой» и ОАО «ДРСУ-33» (Харьковская область).

В ходе капитального ремонта дороги были обустроены семь дополнительных полос на подъем общей протяженностью 7 км, реконструированы мосты через реки Лопань и Харьков.

Дорога полностью открыта для движения с 27 октября.