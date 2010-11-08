В Полтавской области судья врезался в дерево и сгорел в автомобиле

В Полтавской области в автомобильной аварии погиб 34-летний судья Чернухинского районного суда, житель Лубен.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, отметив, что ДТП произошло 7 ноября в 14 часов на автодороге вблизи села Вороненцев Оржицкого района.

По данным правоохранителей, в настоящее время известно, что погибший сгорел в результате пожара, возникшего после столкновения легкового автомобиля ВАЗ с деревом. По предварительным данным, из-за превышения скорости водитель съехал в кювет, где автомобиль загорелся после столкновения с деревом.

Обстоятельства автомобильной аварии выясняются.