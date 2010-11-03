Путин решил запугать Януковича пропагандистской машиной?

Владимир Путин, судя по всему, таки крепко обиделся на Виктора Януковича. Не берусь судить о причинах этой обиды – это может быть как его неудачный визит в Украину, когда ему ни о чем не удалось договориться, так и что-то личное, не известное общественности. Но дело не в этом. Интерес для политолога, журналиста, а еще психиатра представляет реакция российского политика...

Когда я не видела этой пресловутой сценки из «Большой разницы», которую крутили по главному российскому телеканалу, а лишь читала о ней, - думала, журналисты все преувеличивают. Ну, прикололись ребята, может, немного палку перегнули, а пресса все раздула – мол, рука Кремля, рука Кремля…

Однако увиденное мною сомнений не оставило: это и в самом деле чистейшей воды кремлевская политтехнология.

Здесь вспомнили и о непризнание Украиной Южной Осетии, и о долге Украины за энергоносители, который она якобы должна отдать за два года, и много такого, что бьет по Януковичу лично. А еще недвусмысленные напоминания о том, как он пришел к власти…

Оскорбленный Путин, бесспорно, имел целью показать господину Януковичу, что братская Россия, используя свои пропагандистские рычаги, может просто уничтожить украинского президента.

Думаю, это было суровое предупреждение, выраженное в столь грубой форме.

У господина Януковича есть несколько способов отреагировать на него. Первое – побежать на поклон, мол, извиняйте, дорогой Владимир Владимирович, ошибочка приключилась, исправимся и будем служить вам верой и правдой. Второй вариант – послать москалей к трем чертям (фигурально выражаясь), сказать им твердое «нет» и двигаться в Европу. Какой вариант изберет Янукович, зависит от его чувства гордости и ответственности.

Все же, думаю, украинская власть изберет третий вариант – промолчит, сделает вид, будто ничего не случилось, попробует замять «досадный инцидент». Но даже в этом случае осадок у Виктора Федоровича останется. Не верится, что его ранимая душа легко забудет такую пощечину от «стратегического партнера».

Но в любом случае российская власть, опускаясь до такого нервного гримасничанья, демонстрирует свою слабость. Ну разве это достойно государственного мужа, образно говоря, тыкать дули, становиться раком к своему визави, чтобы выразить свое недовольство? Мелочно как-то, слабо и не по-мужски.

Р.S. Если бы такой сюжет был отснят и прокручен в Украине, я бы искренне посмеялась. Но, зная, как это делается в России, хочу просто плеваться...

Наверняка сценку изготовили не сейчас. Она долго лежала на кремлевских полках, ожидая своего часа…

Оксана Охримчук, Москва – Киев