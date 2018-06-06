В Москве прибегли к откровенному российскому хамству в отношении президента Украины

За издевательским сюжетом о Януковиче на российском ТВ стоит явное раздражение Путина позицией руководства Украины… Иначе в РФ и не умеют строить отношения с соседями...В прошлое воскресенье на российском Первом канале в развлекательной программе „Большая разница” показали сюжет, в котором авторы откровенно насмехаются над президентом Украины Виктором Януковичом.

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Не секрет, что в России центральные каналы телевидения полностью подконтрольны власти, потому появление любого сюжета, который касается принципиальных для российских власть предержащих вопросов, возможно не просто по согласию, а по прямому указанию.

Такую форму выражения своего отношения к лидерам соседних суверенных государств уже неоднократно применяла российская власть. Недавно на канале НТВ устроили показ чуть ли не документального сериала, направленного на дискредитацию президента Беларуси Александра Лукашенко.

Демонстрацией пародии на Януковича было выражено откровенное раздражение российских кормчих позицией президента и правительства Украины.

И если подобное хамство относительно Виктора Ющенко было явлением перманентным, то Виктор Янукович на должности президента Украины столкнулся с этим в первый раз. Хотя наверное – далеко не последний раз.

Проблема не в самих пародиях на руководителей других государств, к которым прибегают российские телеканалы. Хотя форма пародий могла бы быть по крайней мере менее хамской. Понятно, что мы в который раз становимся свидетелями самого подхода российских власть предержащих к соседним странам. Этот подход не меняется уже три последних века. Россия всегда воспринимала и продолжает воспринимать соседей лишь или как вассалов, которые должны удовлетворять все прихоти московского суверена, или как врагов. Третьего не дано.

Понять, что такое действительно равноправные добрососедские отношения в России не могли раньше, не могут и теперь. Это уже неотъемлемая составляющая часть российской имперской ментальности. Объективные отличия между интересами России и других государств всегда воспринималось как проявление враждебности. Поэтому всегда друзьями России становятся лишь какие-то маргинализированные вожди вроде Чавеса или лидеры террористических организаций – таких, как Хезболла.

То, что отношения России с Украиной начнут ухудшаться, было вполне ожидаемо. В марте этого года в Харькове Виктор Янукович сделал подарок россиянам в виде фактической бесплатной пролонгации пребывания российского Черноморского флота в Севастополе на 25 лет, не получив взамен практически ничего. Потому что так называемая скидка на газ, без изменения самой формулы цены, ничего не дает: газ будет оставаться и в дальнейшем абсурдно дорогим, а плата за транспортировку газа – заниженной в разы относительно европейских цен и тарифов. К тому же без всяких гарантий в отношении объемов прокачки газа украинской ГТС.

Россияне, наученные при президентстве Леонида Кучмы, смогли получить от Виктора Януковича значительные дивиденды, который тогда в марте еще, очевидно, не чувствовал себя действительно президентом независимого государства, ответственным за его развитие и судьбу всех его граждан. Но со временем, и это было полностью ожидаемо, президент Виктор Янукович начал лучше понимать, что чем больше он будет уступать россиянам, тем более они будут требовать от него. И если не говорить им „нет”, то довольно быстро ему придется руководить лишь собственным секретарем и водителем.

Следовательно, начав действительно защищать украинские интересы, президент получил пощечину от российских кормчих. Достаточно симптоматично, что произошло это сразу после отъезда Владимира Путина, который остается, по крайней мере пока еще, реальным лидером российского государства. Неуступчивость президента Януковича и украинского правительства, судя по всему, вызывала у Путина откровенное раздражение, которое тот не смог даже скрыть. Если анализировать содержание подписанных в Киеве документов, то становится понятно, что результаты переговоров были почти нулевыми. Практически ни до чего в окончательном виде договориться не смогли. Россия рассчитывает лишь на уступки со стороны Украины, в то же время не готова согласиться даже с очевидными ее правами. Как, например, относительно разграничения Керченского пролива между Украиной и Россией.

И фактическая отмена пресс-конференции для журналистов по итогам переговоров украинского и российского премьеров, а также отказ Владимира Путина от запланированного обеда с российскими и украинскими бизнесменами и от ужина со своим украинским визави были первыми ласточками реакции российского недовольства. Пока еще это ограничилось проявлением сугубо российского хамства на Первом телеканале, и скорее всего, далеко не последним. По-другому строить отношения с соседями они просто не могут. И, как показывает опыт последних лет, это еще не худший вариант. Потому что еще могут быть торговые войны, а если этого покажется мало, то и вооруженные конфликты.

Борис Кушнирук