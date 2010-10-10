Никто не пришел за 129 млн евро
10:26, 10 октября 2010Разное
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Рекордный выигрыш ждет
Человек (или группа людей), которые выиграли джекпот - 129 млн евро (113 млн фунтов стерлингов) - в лотерее Euromillions, пока не заявили свои права на выигрыш.
Если выигрышный лотерейный билет принадлежит одному человеку, то он тут же станет 589-м в иерархии самых богатых людей Британии, согласно списку Sunday Times 2010, сообщает Би-си-си. Он станет существенно богаче многих поп-звезд, включая Рода Стюарта, у которого 106 млн, и Дэвида Боуи (около 100 млн фунтов).
Этот выигрыш является самым крупным в истории лотереи в Британии.
Предыдущий рекорд составил 84,4 млн фунтов, и обладатель выигрыша пожелал остаться неизвестным.
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