Никто не пришел за 129 млн евро

Человек (или группа людей), которые выиграли джекпот - 129 млн евро (113 млн фунтов стерлингов) - в лотерее Euromillions, пока не заявили свои права на выигрыш.

Если выигрышный лотерейный билет принадлежит одному человеку, то он тут же станет 589-м в иерархии самых богатых людей Британии, согласно списку Sunday Times 2010, сообщает Би-си-си. Он станет существенно богаче многих поп-звезд, включая Рода Стюарта, у которого 106 млн, и Дэвида Боуи (около 100 млн фунтов).

Этот выигрыш является самым крупным в истории лотереи в Британии.

Предыдущий рекорд составил 84,4 млн фунтов, и обладатель выигрыша пожелал остаться неизвестным.