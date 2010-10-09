Завтра самое время жениться

В Украине 10 октября 2010 года будет заключен 881 брак.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины со ссылкой на министра Александра ЛАВРИНОВИЧА, который ответил на запросы СМИ относительно традиционной брачной активности в дни, когда в дате совпадают три одинаковых цифры, что, по народным поверьям, является удачным днем для заключения брака.

Мода на регистрацию брака в такие дни наблюдалась в Украине с 7 июля 2007 года, когда в дате совпали три цифры 7. Однако в этом году в РАГСах Украины не только не зафиксировано особой активности желающих заключить брак, но и наоборот, количество браков, которые будут заключены 10.10.2010, меньше среднего количества браков, которые обычно регистрируются в выходные дни.

В известной мере это связано с тем, что воскресенье в некоторых РАГСах является выходным днем. Однако даже в тех РАГСах, которые в воскресенье работают или будут работать по просьбе желающих заключить брак 10 октября 2010 года, особой активности молодоженов не зафиксировано.

Об этом, по словам министра юстиции, свидетельствуют данные органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Министерства юстиции о количестве заявлений, поданных на регистрацию брака в этот день.

Только в трех областях количество заключенных браков 10 октября будет превышать средний региональный показатель. Так, в Винницкой области количество заявлений, поданных на регистрацию брака на 10 октября, почти на 20%, в Тернопольской области - на 28%, в Волынской области - на 52% превышает количество заявлений, которые подавались на заключение брака в другие выходные дни года.

В то же время ни одного брака 10 октября не будет заключено в Крыму, Донецкой, Львовской, Сумской, Черкасской областях.

Всего от 3 до 10 браков будет заключено в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, что на 80-90% меньше обычного показателя для выходных дней.

В целом, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, 10 октября 2010 года в Украине будет заключен 881 брак, при том, что в другие выходные дни 2010 года в среднем регистрировалось почти по 3 тыс. браков.