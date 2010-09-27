В Одессе водитель «Дачия Логан» протаранил автомобиль ГАИ

В Одессе автомобиль “Дачия Логан” столкнулся с автомобилем ГАИ, который ехал с включенной мигалкой и сиреной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в ночь с 24 на 25 сентября в поселке Котовский вблизи Одессы на перекрестке улиц Добровольского и Бочарова “водитель автомобиля “Дачия Логан” не выполнил требований Правил дорожного движения и допустил касательное столкновение с патрульным автомобилем ГАИ”.

По данным пресс-службы, в настоящее время продолжается служебная проверка по факту ДТП, однако предварительно установлено, что “в ту ночь приблизительно около часа ночи оперативному дежурному ГУМВД Украины в Одесской области поступила информация о пожаре на ул. Паустовского”, и экипаж патрульного автомобиля ГАИ ехал туда для “немедленного отвода транспорта от места пожара”.

“Как установлено, автомобиль ГАИ ехал с включенными мигалками и звуковой сигнализацией... В соответствии с требованиями Правил дорожного движения, водители других транспортных средств были обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд”, – отмечают в ГАИ.

Кроме того, Госавтоинспекция опровергает информацию, что в автомобиле “Дачия Логан” находилась свадебная пара.

“В результате дорожно-транспортного происшествия оба автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших в данном происшествии нет”, – сообщает пресс-служба ГАИ.