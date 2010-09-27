Умер заместитель председателя правления ОАО «Укрнафта»

Умер заместитель председателя Правления – директор Департамента экономической безопасности и режима ОАО «Укрнафта» Петр Никитович ОПАНАСЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО “Укрнафта”.

П.Опанасенко родился в 1952 году, в 1977 г. окончил Львовскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР по специальности «юрист-правовед», а в 1986 году – Киевскую высшую школу МВД СССР по специальности «правоведение».

П.Опанасенко начал свою трудовую деятельность в 1969 году на Киевском заводе «Большевик» токарем. В течение 1971-1973 годов проходил службу в Вооруженных силах СССР.

В 1973-2005 годах работал на разных должностях в органах внутренних дел.

Начиная с 1992 по 1996 год, возглавлял управление уголовного розыска Главного управления внутренних дел в городе Киеве, с января 1997 года был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления МВД Украины в городе Киеве – начальника криминальной милиции. В 2001 году был назначен на должность заместителя Государственного секретаря МВД Украины – начальника ГУ МВД в городе Киеве. С 2003 по 2005 год был заместителем министра внутренних дел Украины – начальником криминальной милиции.

Имел специальное звание генерал-полковник милиции. За время службы в органах внутренних дел за добросовестное отношение к служебным обязанностям более чем 60 раз поощрялся разными видами ведомственных отличий.

В феврале 2005 года П.Опанасенко был назначен на должность заместителя председателя Правления – директора Департамента экономической безопасности и режима ОАО «Укрнафта».

В 2001 году П.Опанасенко был награжден орденом «За заслуги» III степени.

В 2003 году - награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины.

В 2004 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Украины».

Прощание с Петром Никитовичем ОПАНАСЕНКО состоится в среду, 29 сентября, с 10.00 в Доме культуры МВД Украины (город Киев, улица Богомольца,10).