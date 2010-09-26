В Ялте погиб голландец

Гражданин Нидерландов, приехавший на отдых в Крыму, утонул в Черном море в Ялте.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС, спасатели санаторского пляжа вытянули 42-летнего иностранца, который отдыхал в здравнице вместе с родителями, из моря в то время, когда его волнение достигало четырех баллов.

Мужчину доставили в реанимацию с диагнозом «утопление в морской воде».

Голландец умер в больнице.