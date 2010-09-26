В Ялте погиб голландец
11:05, 26 сентября 2010Разное
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Диагноз «утопление в морской воде»
Гражданин Нидерландов, приехавший на отдых в Крыму, утонул в Черном море в Ялте.
Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС, спасатели санаторского пляжа вытянули 42-летнего иностранца, который отдыхал в здравнице вместе с родителями, из моря в то время, когда его волнение достигало четырех баллов.
Мужчину доставили в реанимацию с диагнозом «утопление в морской воде».
Голландец умер в больнице.
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