ДТП на Харьковщине: трое погибших и пять раненых

Сегодня ночью в Харьковской области вследствие ДТП трое людей погибли и пятеро получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в с. Терновая Чугуевского района водитель автомобиля “Honda Accord”, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилем “Таврия”, который остановился на обочине для высадки пассажиров.

Вследствие аварии водитель “Таврии” и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Также в ДТП пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля “Honda” и один пассажир автомобиля “Таврия”. С тяжелыми травмами они были доставлены в Чугуевскую районную больницу.

Как стало известно впоследствии, водитель автомобиля “Honda” на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствует заключение медицинского обследования. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.