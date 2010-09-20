Экономические галлюцинации Азарова

Премьер-министр Николай Азаров сообщил в минувшую пятницу в «Большой политике» на телеканале «Интер», что ему не хотелось приходить на эту передачу. Однако он так и не признался, что или кто его все же заставили явиться в телеэфир.

Впрочем, по мажорной тональности выступления главы правительства совсем не сложно было догадаться о причине, побудившей его вопреки собственному желанию прийти в студию. Уже официально стартовала кампания по местным выборам, в связи с чем для Партии регионов было бы весьма кстати, чтобы кто-нибудь как можно убедительнее похвастался перед избирателями достижениями власти в экономической сфере. А кто же лучше других по этому вопросу подходит на роль спичрайтера, как не Николай Азаров?

Надо сказать, Николай Янович изо всех сил старался справиться с возложенной на него непростой миссией. И экономика при его правительстве чувствует себя прекрасно, и соответствующие реформы в Украине уже идут полным ходом. Обо всем этом премьер-министр не только доложил, не моргнув глазом, телезрителям, но еще и обратился к аудитории с как бы риторическим вопросом: неужели же кто-то посмеет сомневаться в данных его словах?

В общем, очень красиво рассказывал господин Азаров, но вот беда – неправда всё это. От начала до конца.

Кодекс бездарности

По поводу якобы уже осуществляющихся в Украине экономических реформ говорить вообще как-то неловко. Даже у Азарова, если бы у него спросили прямо, не повернулся бы, наверное, язык назвать реформами повышение в полтора раза в августе цены на газ и предстоящий рост тарифов на ЖКУ, обещанное на будущее повышение пенсионного возраста для женщин и замораживание на 2011 год зарплат бюджетникам.

Да, можно было бы причислить к реформам принятие Налогового кодекса, но с ним, опять таки, нелады. Сначала был обнародован один вариант НК, против которого дружно восстали и политики, и предприниматели. Затем появился не лучшего качества и неизвестного авторства второй вариант, теперь третий. Причем, текста последней версии НК практически никто до конца минувшей недели не видел, что не помешало правительству в пятницу его принять за основу, а Николай Азаров пообещал, что этот документ непременно будет проголосован в парламенте в самое ближайшее время.

Хорошо же знакомая с последней редакцией документа внештатный советник вице-премьера по экономике Александра Кужель заявила, что нынешний проект Налогового кодекса, и особенно та часть, которая касается малого и среднего бизнеса, «убьет демократию в Украине».

В общем, мало того, что история с этим кодексом вышла крайне позорная, так его как де-факто, так и де-юре нет до сих пор. То есть, никакие экономические реформы по прошествии полугода работы нового правительства даже не начаты.

Экономические показатели удручают

В отношении же каких-то «успехов» в экономике Николай Азаров явно все перепутал. Наоборот, экономические показатели ухудшаются, начиная если не со второго квартала этого года, то со второго полугодия – причем, практически по всем направлением. Причем, проследить данную картину можно по информации из официальных источников.

Например, по данным Госкомстата промышленное производство выросло в августе к предыдущему месяцу на 1,5%, в июле также увеличилось – на 2,9%, но в июне, мае и апреле оно падало – на 0,5%, 2,4% и 1,8% соответственно. Можно даже в уме высчитать, что суммарный минус по приведенным числам превышает суммарный плюс, а это означает, что объемы промышленного производства даже еще в августе не достигли мартовского уровня, не говоря уже об июле или июне.

По показателям промышленности к соответствующим месяцам прошлого года картина также неоптимистическая. Если в марте соответствующий прирост был 13,8%, а в апреле 17,4%, то в августе имеем 9,2%, а в июле – 6,4%. Поэтому, например, за январь-апрель промышленное производство выросло к прошлому году на 12,6%, тогда как за январь-август – лишь на 10,9%. То есть, по промышленности имеет место замедление темпов роста.

А вот в сельском хозяйстве ситуация просто плачевная. Так, нынешнему правительству досталось от предшественников увеличение сельскохозяйственного производства по результатам первого квартала на 5,3%. Затем показатели регулярно ухудшались, а за январь-август сельхозпроизводство продемонстрировало падение – на 4,1%.

Естественно, при таких тенденциях в промышленности и сельском хозяйстве соответствующим образом повели себя и показатели по ВВП. Данных Госкомстата по этому показателю по месяцам второго полугодия нет (подаются лишь поквартальные сведения), но, к примеру, советник главы НБУ Валерий Литвицкий оценил замедление темпов роста ВВП по итогам августа в 0,2 процентных пункта - с 5,7% до 5,5%, а в июле также имело место снижение данного показателя, но еще более значительное - на 0,5 п.п. «Потенциал восстановительного процесса в экономике постепенно исчерпывается и в Украине, и в других странах», - осторожно высказался на этот счет эксперт.

Финансы поют грустные романсы

Способствовал ухудшению экономических трендов и полный провал в этом году с прямыми иностранными инвестициями. В частности, поступило данных инвестиций в Украину за первое полугодие 2010 года всего на 375,3 млн. долл., что в 6 раз меньше, чем за соответствующий период 2009 года, который, как известно, был кризисным.

Смотреть же на цифры, характеризующие состояние дел в финансовой сфере государства, вообще невозможно без содрогания. Например, согласно последним данным, опубликованным на сайте Минфина, по состоянию на 1 августа этого года внутренний государственный долг составил 113,3 млрд. грн., что на 17,1 млрд. грн. больше, чем было на 1 марта. Внешний долг достиг 19,5 млрд. долл., увеличившись за 5 месяцев на 4,6 млрд. долл. Гарантированный государством долг вырос за это же время на 0,9 млрд. долл., составив 12,0 млрд. долл.

При этом известно, что и в августе, и в сентябре правительство усердно - каждый вторник – продолжало наращивать внутренний долг путем выпуска все новых облигаций внутреннего государственного займа. А внешний государственный долг увеличился в сентябре еще на 2 млрд. долл. вследствие размещения правительством евробондов.

Причем, что интересно, Николай Азаров умудрился рассказать в упомянутой программе на «Интере» о данной сделке по приросту внешнего государственного долга, как о ярком достижении правительства.

Наконец, отдельная и очень печальная песня – о долгах правительства по возмещению НДС. Как сообщило недавно издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник, близкий к Государственной налоговой администрации, задолженность государства по НДС по состоянию на 1 сентября превысила 40 млрд. грн. А до конца года эта задолженность при сохранении текущей ее динамики и структуры формирования превысит 50 млрд. грн. При этом сумма данной задолженности на момент назначения Азарова главой Кабмина составляла 25 млрд. грн. – следовательно, она удвоится до конца года.

Инфляция бьет рекорды

В завершение этого печального рассказа о реальном состоянии дел в Украине с экономикой и финансами нельзя не сказать об инфляции. В августе потребительские цены выросли в Украине на 1,2%, и такого высокого показателя инфляции не наблюдалось в стране с 1996 года! При этом всем, кто ходит на рынки и по продовольственным магазинам, понятно, что в сентябре и следующие месяцы инфляция способна пойти на новые рекорды.

Причем, помочь раскрутить цены еще сильнее может начавшаяся в последние недели девальвация гривни. Пока что доллар подорожал по отношению к гривне в обменных пунктах всего на 1%, поскольку НБУ израсходовал за короткий срок около 200 млн. долл. валютных резервов на удержание национальной валюты от более мощного падения. Однако кто знает, что произойдет с валютным курсом через месяц или два-три месяца. Например, директор Института трансформации общества Олег Соскин прогнозирует, что в октябре-ноябре курс приблизится к отметке 10 гривень за 1 доллар. «А если они не перестанут печатать гривну, то к декабрю курс национальной валюты по отношению к американской будет 12. По сути, произойдет девальвация гривни, зарплата населения обесценится, народ обнищает. Этот практически неизбежно», - заключил эксперт. Кто-то, конечно, может засомневаться в такой валютно-курсовой перспективе, однако стоит вспомнить, как за период с сентября по декабрь 2008 года гривня обесценилась с курса 4,7 грн./долл. до 10 грн./долл. Ведь тогда такой обвал гривни допустил ни кто иной, как наш «славный» Нацбанк, а возглавляет его по-прежнему Владимир Стельмах…

Таким образом, как бы ни пытался Николай Азаров приукрашивать ситуацию в экономике государства, но, судя по вышеприведенным показателям, реально дела обстоят из рук вон плохо. При этом в будущем Украине предстоят наверняка еще более трудные времена, а нынешнее правительство если и предпринимает какие-то шаги, то пока что только такие, которые ухудшают жизнь народа.

Игорь Котович