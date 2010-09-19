Кужель о Налоговом кодексе, Тигипко и Помаранчевой революции

Экс-председатель Госкомитета по регуляторной политике и предпринимательству, внештатный советник вице-премьер-министра Украины по экономике Александра КУЖЕЛЬ считает, что нынешний проект Налогового кодекса, и особенно та часть, которая касается малого и среднего бизнеса, «убьет демократию в Украине».

Об этом А.КУЖЕЛЬ заявила в эфире одного из севастопольских телеканалов, передает корреспондент УНИАН.

Политик опровергла бытующее мнение, что «Сергей ТИГИПКО - автор Налогового кодекса».

«Летом мы работали в рабочей группе. Я отвечала за раздел «Малый и средний бизнес». И та глава, которая была написана мной, полностью соответствует согласованной с бизнесом позиции”, - отметила А.КУЖЕЛЬ.

Но, как добавила политик, «в начале сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ принимает решение о передаче Налогового кодекса вице-премьеру Борису КОЛЕСНИКОВУ для проведения политических консультаций». По ее мнению, идеология этого ей понятна - «мы с ТИГИПКО не являемся членами коалиции, поэтому, коммунистам, ЛИТВИНУ и регионалам надо было понять, какие моменты они согласовывают».

Вместе с тем, как считает А.КУЖЕЛЬ, «для крупного бизнеса они выписали очень хороший Налоговый кодекс, с дивидендов не будет налогообложения, снижение ставок».

“Но в части малого бизнеса он очень плохой - мое заключение, в той редакции, которую подготовили КОЛЕСНИКОВ и БРОДСКИЙ”, - заключила А.КУЖЕЛЬ.

«Это не редакция ТИГИПКО, КУЖЕЛЬ выступает не против редакции ТИГИПКО. Кабинет Министров, их коалиция приняла Налоговый кодекс в части малого и среднего бизнеса. Мой диагноз: он убьет демократию в Украине”, - подытожила политик.

«Потому что люди будут бояться, потому что там осталось очень много вещей, много возможностей у налоговой по отношению к каждому предпринимателю, создавшему себе рабочее место, и который на свой страх и риск выживает… они будут их вот так держать. А если ты все время вот так будешь связан с налоговой, ты никогда не будешь свободным. В странах Евросоюза к этому относятся гораздо осторожнее», - заметила А.КУЖЕЛЬ.

По утверждению А.КУЖЕЛЬ, встречаясь сегодня с предпринимателями, она им «совершенно честно сказала, что если они будут выходить на защиту той редакции, которую готовила я с командой ТИГИПКО, то я буду стоять рядом с ними, даже при той травме, которая у меня есть (16 сентября в Ялте у А.КУЖЕЛЬ случился перелом ступни в двух местах, она передвигается на костылях -УНИАН).

Политик надеется, «что они (имеется в виду коалиция) рассмотрят нашу главу до местных выборов. Это у нас есть единственный момент, когда с этой коалицией можно торговаться».

А.КУЖЕЛЬ предупредила: «если они берут политическую ответственность на себя за создание такой ситуации, то тогда мы ответим им на местных выборах».

«И как бы нам многим не нравилась Помаранчевая революция, но делал ее малый и средний бизнес. Они не боялись люстрации, налоговиков… Они хотели, они боролись не за ЮЩЕНКО, и не против ЯНУКОВИЧА, они боролись за себя, против коррупции», - пояснила А.КУЖЕЛЬ.