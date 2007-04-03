Братки не хотят, Президент должен смочь

Кто надеялся, что братки просто так возьмут и отдадут власть? В тот момент, когда их застукали с поличным? Когда они почти все порешали, поделили, распределили между собой, и оставалось только устранить “прыщавого”? Братки сказали коротко и ясно: они не признают никаких указов, которые им не нравятся, а особенно тех, которые забирают у них кормушку.

Думаю, что и в Секретариате Президента сидят не идиоты, и такую ситуацию предусмотрели и должным образом к ней подготовились. Мне, простому украинскому гражданину, видятся четыре возможных варианта развития событий.

Первый. Братки договариваются с Президентом о каком-то компромиссном шаге. Ющенко отзывает указ об их роспуске, а они что-то аналогично в ответ принимают, например, закон об императивном мандате, табу на изменения в Основы внешней и внутренней политики или еще что-то. Но как можно договариваться с ними, представить себе не могу. Может, потому, что не могу представить себе всего груза президентской ответственности? В любом случае задний ход для Президента – не очень хороший вариант. Компромиссом может также быть взаимная договоренность о досрочных выборах как парламента, так и Президента.

Второй. Братки не подчиняются Конституции, то есть не выполняют указ Президента, а он не может найти в себе волю выполнить его. Законодательная и исполнительная власть остается нелегитимной, но Президент ничего не может с ними сделать, а следовательно, подает в отставку, или ему объявляют импичмент за счет последующей скупки перебежчиков. Это наихудший вариант для Украины. Он будет означать полную узурпацию власти криминалом.

Третий. Братки в конечном итоге признают, что лучше идти на выборы, чем нагнетать обстановку. Тогда им придется похерить Мороза, который будет держаться за власть зубами до последнего. Потому что пройти в Верховную Раду он может лишь по спискам Партии регионов (если возьмут).

Четвертый, силовой. Если кто-то нагло нарушает Конституцию, его должны удержать от этого силой. Для того и существует государство. Следовательно, если на Банковой все хорошо просчитали, то наверное предусматрели и такой вариант: Президент издает указ, братки в законе его не выполняют, и, чтобы спасти свое положение, используют какие-то военизированные бригады для оказания сопротивления президентскому указу. Например, разгоняют партийные штабы, территориальные избирательные комиссии и тому подобное. Тогда на защиту Конституции становится армия. Вводится комендантский час, всех урок вывозят из Киева, и выборы происходят в определенный срок – 27 мая. Интересно, что киевляне, наверное, такой вариант охотно поддержат. Сколько можно терпеть нахальство и неуважение?

Петр Лещинский, г. Киев