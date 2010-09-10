Азарова жалко…

Ну как тут не посочувствовать умудренному опытом и убеленному сединой премьер-министру Николаю Азарову! Ведь только в минувший вторник, 7 сентября, он так уверенно, с конкретными цифрами, хвастался успехами его правительства в финансово-бюджетной сфере!

«Установлена стабильность государственных финансов. Правительство имеет $1,6 млрд. на валютных счетах, более 13 млрд. грн. на гривневых счетах. Это надежная основа для стабильного финансирования бюджетных расходов и планирования масштабных реформ в стране», - сообщил, в частности, в тот день он, выступая на открытии седьмой сессии Верховной Рады.

Казалось бы, членам Партии регионов, ее союзникам по парламентской коалиции и вообще всем сторонникам президента Януковича нужно только радоваться данной информации и молиться за здоровье теперешнего главы правительства, сумевшего достичь столь благополучного состояния дел в государственных финансах. А их оппонентам остается лишь бессильно горевать, завидуя успехам Николая Яновича.

Но весь положительный эффект от вышеприведенной информации премьер-министра в парламенте был всего через два дня напрочь перечеркнут заявлением, причем, ни кого-нибудь, а самого президента Виктора Януковича – то есть, де-факто, непосредственного начальника Николая Азарова.

В своем выступлении на заседании Совета регионов, которое проходило 9 сентября в городе Буча Киевской области, глава государства обрушился с жесточайшей критикойпо поводу задолженности с возмещением НДС на премьер-министра, который также присутствовал на данном мероприятии. «Добросовестные налогоплательщики должны, Николай Янович, так, как мы и договаривались, получать его автоматически. Перестаньте морочить голову! Я говорю уже многократно. Имейте в виду. У меня терпение лопнет. Пока еще только разговоры», - с металлом в голосе приказал президент Азарову.

Кроме того, как сообщил там же Виктор Янукович, он во вторник выдал на орехи премьер-министру еще и по поводу затянувшейся эпопеи с Налоговым кодексом. «Я ему вынужден был сказать некоторые не очень хорошие слова. Я вижу, что он даже немного на меня обиделся. Но я вынужден сказать, что недостатков столько в этом Налоговом кодексе, что критиковать можно его как угодно», - рассказал аудитории президент.

Конечно же, не может не сделаться жалко Николая Яновича, которому так сильно досталось от Януковича. Но, с другой стороны, может быть, президент таки прав? Поскольку возникает логичный вопрос: почему правительство не рассчитывается с долгами по тому же НДС, если у него, как заявил во вторник Азаров, так много «лишних» денег на счетах собралось?

К тому же, как стало известно, дела у нынешнего правительства не просто плохи, а очень плохи не только в отношении возмещения предпринимателям НДС, но и практически по всем другим бюджетных направлениям. Так, по сообщению Счетной палаты, вопреки оптимистичным заявлениям премьер-министра, доходы общего фонда бюджета в 2010 году не будут выполнены примерно на 10 млрд. грн.

Причем, невыполнение могло оказаться еще более значительным, если бы не административное вмешательство правительства. В Счетной палате отметили, что 7,6% всех доходов бюджета получено за счет невозмещения НДС (сумма выросла в 1,4 раза, или на 8,56 млрд. грн. – до 31,68 млрд. грн.).

И, что особенно примечательно, Азаров нещадно критиковал перед последними президентскими выборами правительство Тимошенко за наращивание долга по НДС, а теперь, как оказалось, произошло сокращение суммы возмещения НДС вдвое по сравнению с I половиной 2009 года – на 7,7 млрд. грн., что позволило Кабмину вернуть лишь 31,3% от годового объема. При этом в Счетной палате уверены, что оформление задолженности по возмещению НДС на 16,4 млрд. грн. облигациями является временной мерой, которая не будет содействовать устранению причин их накопления и усовершенствованию администрирования.

Также Счетная палата поведала о налоговых переплатах бизнесом, которые в январе-июне выросли на 305 млн. грн., до 14,61 млрд. грн. Еще выяснилось, что Нацбанк перечислил правительству в первом полугодии аж 5,9 млрд. грн., что на 1,4 млрд. грн. больше, чем в 2009 году, и что также является фактом административного давления.

Кроме того, в отчете Счетной палаты сказано, что правительство сэкономило на ЖКХ (план не выполнен на 38,6%), охране окружающей природной среды (-22,8%), духовном и физическом развитии (-20,3%), экономической деятельности (-13,2%), медицине (-11,5%) и образовании (-9,4%). А капитальные расходы по общему фонду составили всего 164,1 млн. грн., или 0,1% от расходов государства. То есть, практически все деньги, которые правительство собрало с налогоплательщиков и заимствовало, пущены на «проедание»…

Причину же, почему в таком случае на счетах правительства сейчас хранятся такие большие суммы денег в валюте и гривне, намеком объяснил в четверг сам Николай Янович. В частности, на вопрос одного из журналистов, не приведет ли выполнение обязательств перед компанией «РосУкрЭнерго» к банкротству НАК «Нафтогаз Украины», премьер-министр ответил, что выполнение решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате компании «РосУкрЭнерго» компенсаций за газ не отразится на состоянии украинской экономики. «Сейчас финансово-экономическая ситуация в стране такова, что ее ничто не может поколебать, даже вторая волна кризиса», - заверил он. Из этих слов Азарова можно сделать однозначный вывод о том, что он не отрицает намерения правительства расплатиться с «РосУкрЭнерго». И в этом случае становится понятно, почему на счетах правительства сейчас лежат 1,6 млрд. долларов и более 13 млрд. гривен, и почему они не использованы на погашение задолженности по НДС, или на нужды ЖКХ, медицину, образование, капитальные расходы и т.д. Этих денег, вроде бы, должно хватить как раз на расчет с «РосУкрЭнерго» - по уже намеченной властью схеме…

Но ведь обо всем этом должны прекрасно знать и в администрации президента с ее главой Сергеем Левочкиным, который, как известно, очень дружен с господами Юрием Бойко и Дмитрием Фирташем, опекающимися интересами «РосУкрЭнерго»? Почему же в таком случае президент Виктор Янукович так больно, да еще и на публике, «пинает ногами» за какой-то там НДС премьера Николая Азарова, который так старается собрать деньги для хозяев «РосУкрЭнерго»?

Поэтому-то и жалко «незаслуженно» обруганного президентом Николая Яновича. Впрочем, бывалые чиновники могут рассказать, что иногда начальник перед летучкой вызовет к себе по секрету одного из подчиненных и честно предупреждает, что будет его при всех яростно ругать, но чтобы тот не обижался - просто так надо, чтобы другие боялись. Может, и в данном случае Янукович с Азаровым ломают перед страной такую же комедию?..

Аркадий Кашуба