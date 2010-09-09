Янукович - Азарову: Перестаньте морочить голову. У меня терпение лопнет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует обеспечить автоматическое возвращение НДС добросовестным налогоплательщикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит в г. Буча Киевской области.

«Добросовестные налогоплательщики должны, Николай Янович, так, как мы и договаривались, получать его (НДС – УНИАН) автоматически. Перестаньте морочить голову. Я говорю уже многократно. Имейте в виду. У меня терпение лопнет. Пока еще только разговоры», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и главе Налоговой государственной администрации Александру ПАПАИКЕ.