Известный индийский гуру переписал ”Кама Сутру”

Известный индийский гуру Дипак Чопру переписал древний трактат "Кама Сутра", представив собственную версию науки о любви, сообщает THE Times of India.

По мнению духовного лидера, пришла пора "вновь изобрести" "Кама Сутру", наполнив ее более философским, нежели чувственным звучанием.

В культовый трактат Малланага Ватсьяяны, брахмана, жившего в 3-4 веках нашей эры, Чопру вставил свои комментарии, "которые исправят неверные представления о сексе и духовности".

Иллюстрации к новой версии "Кама Сутры" сделали современные индийские художники.

Древняя "Кама Сутра" представляет собой не только трактат о любви, но также о том, как найти истинное предназначение в жизни.

РИА "Новости"