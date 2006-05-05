Известный индийский гуру переписал ”Кама Сутру”
10:30, 05 мая 2006Разное
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Чопру вставил в трактат свои комментарии
Известный индийский гуру Дипак Чопру переписал древний трактат "Кама Сутра", представив собственную версию науки о любви, сообщает THE Times of India.
По мнению духовного лидера, пришла пора "вновь изобрести" "Кама Сутру", наполнив ее более философским, нежели чувственным звучанием.
В культовый трактат Малланага Ватсьяяны, брахмана, жившего в 3-4 веках нашей эры, Чопру вставил свои комментарии, "которые исправят неверные представления о сексе и духовности".
Иллюстрации к новой версии "Кама Сутры" сделали современные индийские художники.
Древняя "Кама Сутра" представляет собой не только трактат о любви, но также о том, как найти истинное предназначение в жизни.
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