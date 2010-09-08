Господин Могилев, прикажете отбиваться от ваших неандертальцев бумажкой?

Глава Министерства внутренних дел Анатолий Могилев родилпросто потрясающую идею, как снизить уровень насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Министр приказал выдавать всем задержанным (под роспись, никак иначе!) "Памятку для задержанных лиц", где будут перечислены статьи Уголовного кодекса с санкциями за нарушение прав человека. Интересно, что именно человек, о задержании которого, бывает, не сразу и родственникам сообщат, должен с этим увлекательным чтивом делать? Сидя в «обезьяннике», кровавые сопли выданной бумажкой утирать?

И что самое интересное, некоторым правозащитникам идея раздавать задержанным «письма счастья» от Могилева пришлась по сердцу. Так глава правления Международной лиги защиты прав граждан Украины Эдуард Багиров заявил, что появление "Памятки для задержанных лиц" напрямую не связано со смертями задержанных в столичных РОВД, но благодаря ей "должно уменьшиться количество пыток, насилия и незаконных методов ведения следствия".

Не мне, разумеется, тягаться в оценке милиции и ее перспектив с такими известными людьми… Но я, например, в перечень обязательных для своих детей правил поведения на улице включила и такое: никогда не провоцируй человека в форме. И точно так же поступили многие мои знакомые. Конечно, хочется верить, что в милиции встречаются люди, способные и стремящиеся беспристрастно разобраться в степени вины задержанного, а не только брать взятки за открытие-закрытие дел. Что они захотят соблюдать права человека, даже если этот человек не совсем адекватен, пьян, или просто раздражен необоснованным, по его мнению, задержанием. Хочется верить… Но количество сообщений о «естественных смертях» задержанных в отделениях милиции (вряд ли в прессу попадают все случаи) как-то не вызывает желания лично знакомиться со способом общения, принятым у наших правоохранителей. А чтобы мои родные или друзья становились частью такой статистики, хочется еще меньше.

Вот только один случай из жизни: мужик в маршрутке пил пиво. Конечно, это неправильно. Конечно, часть пассажиров возмущалась. И, конечно же, не стоило из-за этой грешной бутылки цапаться с двумя накачанными ребятами в штатском, которые назвались милиционерами. Но… отвешивать плюхи наотмашь за распитие бутылки пива… надевать на человека наручники… отпихивать от него его жену на сносях, не глядя, куда женщина может «приземлиться»…

Справедливости ради надо сказать, что мнения пассажиров относительно этого безобразия разделились самым кардинальным образом. Половина требовала у «самопровозглашенных правоохранителей» показать документы (или хотя бы назваться) и сообщить, в какое отделение они собираются доставить упакованного в наручники «преступника». Вторая же скандировала: «Мочите козла»! Стоит ли говорить, что рекомендациям второй половины стражи порядка последовали с радостью, в то время как требования первой попросту проигнорировали.

Интересно, господин Могилев действительно считает, что от его «неандертальцев» можно отбиться какой-то бумажкой? Нет, если эта бумажка – удостоверение министра внутренних дел, – тогда конечно. А если это просто распечатка статей из Уголовного кодекса вроде «нанесение побоев карается штрафом до 850 гривен» – извините, это просто смешно. Скорее за такую попытку дополнительно несколько раз «отоварят» – чтобы «слишком умного» из себя не строил. И доказывай потом, что не сам себя покалечил, предварительно избив до полусмерти все отделение, включая начальника и дежурного на входе.

Нет, господин министр, в процессе, так сказать, «персонального общения» остановить опупевшего жлоба с дубиной, возомнившего себя вправе казнить и миловать, можно только одним способом. Продемонстрировать ему превращение приличного гражданина в отморозка, готового рвать горло зубами. Чтобы всерьез начал опасаться за целостность своего организма здесь и сейчас, а не абстрактных «служебных расследований», во время которых своих не сдают. Но многие ли граждане на это способны?

Вам, господин министр, не мешало бы наконец понять, что украинцы не просто не любят милицию, не просто не надеются получить помощь от правоохранителей. Все много хуже: значительная часть украинцев перестала видеть в милиционерах особей, способных мыслить и адекватно реагировать на разумные аргументы. Ваших подчиненных население начинает воспринимать как примитивных хищников с акульими инстинктами: сперва порвем, а там разберемся. И некая часть нормальных, ответственных и вменяемых милиционеров на общее отношение к правоохранителям, извините, не влияет. Так что лучше бы вы сами «перебили» своих «акул» вместо того, чтобы предлагать людям бумажки, которыми, якобы в них можно пробудить совесть. А то человеческому обществу, знаете ли, свойственно организовывать облавные охоты, и зверей-людоедов уничтожать. Без снисхождения и жалости… Лучше не доводите.