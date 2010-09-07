Могилев предложит задержанным отвечать на пытки цитатами из УК

Министерство внутренних дел совместно с международной правозащитной организацией "Международная лига защиты прав граждан Украины" разработало "Памятку для задержанных лиц". Документ планируется вручать под подпись всем задержанным в районных отделениях милиции. Авторы памятки полагают, что это будет способствовать уменьшению насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно Коммерсанту-Украина, в конце минувшей недели министр внутренних дел Анатолий Могилев подписал и направил на регистрацию в Министерство юстиции приказ, обязывающий сотрудников правоохранительных органов выдавать всем задержанным специальную памятку с перечнем статей в сфере прав человека.

В ней, в частности, указано что сотрудники правоохранительных органов должны безотлагательно сообщить задержанному мотивы задержания, его права и предоставить возможность связаться с правозащитником, как это предусматривает Конституция. В памятке перечисляются статьи Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность должностных лиц за побои, истязания, пытки, злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, служебную халатность, принуждение давать показания и заведомо незаконное задержание. Среди прочего указывается: согласно УК, нанесение побоев карается штрафом до 850 грн, истязания – лишением свободы на срок до пяти лет, а злоупотребление служебным положением – лишением свободы сроком от пяти до восьми лет. Кроме того, в документе даются определения таких процессуальных понятий, как "неприкосновенность личности", "защитник" и "право на защиту", а также перечисляются права лиц, привлеченных к административной ответственности.