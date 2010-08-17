На Бориспольской трассе столкнулись 4 автомобиля (фото)
17:47, 17 августа 2010Разное
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Ауди перевернулась на крышу
Сегодня на Бориспольской трассе в направлении Киева произошла авария – столкнулись Ауди и Део Нексти, сообщает «Столица.Главред».
Причиной аварии, как удалось выяснить у водителя Део, стало то, что в определенный момент автомобиль Ауди, не выдержав скоростного режима и дистанции, ударил в заднюю часть Део. От удара машины потеряли управление и вылетели на центральный отбойник, где и застряли. При этом Ауди перевернулась на крышу.
На полосе встречного движения два автомобиля, увидев аварию, резко притормозили и тоже столкнулись между собой.
В аварии никто не пострадал.
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