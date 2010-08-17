На Бориспольской трассе столкнулись 4 автомобиля (фото)

Сегодня на Бориспольской трассе в направлении Киева произошла авария – столкнулись Ауди и Део Нексти, сообщает «Столица.Главред».

Причиной аварии, как удалось выяснить у водителя Део, стало то, что в определенный момент автомобиль Ауди, не выдержав скоростного режима и дистанции, ударил в заднюю часть Део. От удара машины потеряли управление и вылетели на центральный отбойник, где и застряли. При этом Ауди перевернулась на крышу.

На полосе встречного движения два автомобиля, увидев аварию, резко притормозили и тоже столкнулись между собой.

В аварии никто не пострадал.