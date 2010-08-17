Голландский краб быстро размножается в Азовском море

Ученые Института биологии южных морей Национальной академии наук Украины (г.Севастополь) констатируют резкое увеличение численности в Азовском море одного из относительно новых видов вселенцев - маленького голландского краба.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора ИнБЮМ по научной работе Александр БОЛТАЧЕВ, который вернулся в Севастополь из комплексной гидробиологической экспедиции ИнБЮМ (проходила с 3 по 12 августа) по оценке экологического состояния основных групп морских и пресноводных организмов в Сиваше, Азовском море (в пределах Казантипского природного заповедника и прилегающих акваторий).

«Сейчас этот краб в огромном количестве развился, весьма высока его численность в районе Казантипа», - отметил А.БОЛТАЧЕВ.

При этом, по его словам, пока ученые не могут назвать точную причину увеличения численности популяции голландского краба. «И этот вопрос еще будем изучать», - сказал А.БОЛТАЧЕВ.

Ученый добавил, что вселенцы являются экологически пластичными видами, и могут составить хорошую конкуренцию местным, аборигенным видам бентосных, то есть, донных животных, прежде всего ракообразным. «(Голландский краб) может разрушать гнезда бычков, поедать их икру. В общем-то, способен приносить определенный ущерб. Единственное, чему он помогает, - во время гибели рыбы выступает хорошим санитаром моря», - сказал заместитель директора ИнБЮМ.