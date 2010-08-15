Протараненную "Славуту" пришлось резать гидравлическими ножницами

В Сакском районе Крыма на трассе Евпатория-Мирный в результате столкновения автомобилей "Славута" и "Шевроле-Нива" один человек погиб и еще четверо получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС, водитель автомобиля "Славута", выезжая с второстепенной дороги от с. Абрикосовка на главную трассу, нарушил правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение автомобилей. В автомобиле "Славута" зажало пассажиров, один из них, 45-летний житель Симферополя, погиб.

Прибывшие спасатели с помощью гидравлических ножниц разрезали двери "Славуты" и освободили людей. При этом одна из пострадавших, 13-летняя жительница Симферополя, находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Из пассажиров автомобиля "Шевроле-Нива" никто не пострадал.

На месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия сотрудниками милиции.