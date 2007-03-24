Сексуальная эксплуатация как бизнес-конвеер

В Киеве сотрудниками УБОП задержан 46-летний лидер преступной группировки, которая на протяжении последних двух лет вывезла в Чешскую Республику более 200 женщин и продала их сутенерам для сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, мужчина организовал на территории Украины сеть по вербовке молодых женщин, которые искали возможность выехать на заработки за границу.

Теперь 160 пострадавших женщин возвращены на родину.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Киеве против задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).