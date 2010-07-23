В Севастополе открылось XIV Международное байк-шоу

В Севастополе в районе горы Гасфорта (17-й км трассы Севастополь—Ялта) сегодня в 20.00 музыкальной программой открылось XIV Международное байк-шоу с участием около 2 тыс. мотоциклистов из разных стран и городов.

Как передает корреспондент УНИАН, кульминация байк-шоу произойдет в полночь. Тогда, как обещают организаторы события, состоятся пиротехническое и световое шоу (включающее в себя набор трюковых, технических, музыкальных, видео и лазерных эффектов), выступления артистов, каскадеров, специально поставленных киноэффектов и декораций, совместно с выступлением оркестра Черноморского флота России, с презентацией новых песен, написанных совместно с рок-музыкантами. Режиссер и автор программы шоу – московский байкер Александр ЗАЛДОСТАНОВ, «Хирург».

На завтра, 24 июля, запланирован торжественный мото-парад от горы Гасфорта в Севастополь, посвященный 65-летию Победы во Второй мировой войне. Как ожидается, мотоколонна в составе около 2 тыс. мотоциклов на Ялтинском кольце разделится: 300 мотоциклов поедут в центр города, остальные – на Мемориальный комплекс «35 Береговая батарея». Байкеры возложат цветы и венки к Мемориалу защитникам Севастополя 1941-1942 гг. на площади Нахимова, а также на Мемориальном комплексе «35 Береговая батарея».

Вечером 24 июля у горы Гасфорта пройдет рок-концерт с участием российских и украинских групп.

В первой половине воскресенья, 25 июля, участники байк-шоу посетят военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ, который будет проводиться в Севастопольской бухте.

Как стало известно УНИАН из проинформированных источников, в ходе однодневного визита в Украину 24 июля байк-шоу планирует посетить премьер-министр России Владимир ПУТИН.