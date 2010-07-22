Обвиняемый с гранатой заставил судью принести ему коньяк

Обвиняемый в хулиганстве мужчина пришел в кабинет судьи, ведущего его дело, с боевой гранатой без чеки. Об этом случае сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Российского агентства правовой и судебной информации. В Судебном департаменте при Верховном суде РФ отметили, что инцидент произошел вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей судебными приставами.

Виновник скандала, находившийся под подпиской о невыезде, расспрашивал судью о своем уголовном деле. Он также потребовал коньяк, выпив который, покинул здание суда и уехал на такси. В тот же день он был задержан.

Инцидент произошел в Октябрьском суде Тамбова 12 июля. По делу о хулиганстве обвиняемому грозило до семи лет колонии. Теперь на него завели еще одно дело по статье "угроза в связи с отправлением правосудия". Максимальное наказание по ней - три года колонии.