Четверо россиян анонимно купили в Канаде дальнемагистральные самолеты

Канадская фирма Bombardier продает пожелавшим остаться неизвестными клиентам из России 4 дальнемагистральных самолета Global Express XRS, стоимость которых составляет около 213 миллионов долларов, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

В пресс-релизе Bombardier при этом подчеркивается, что упомянутая цифра – каталожная стоимость самолетов данной серии в стандартной комплектации. Однако канадская компания не упоминает, есть ли у российских клиентов некие дополнительные требования к бизнес-джетам.

Global Express XRS - дальнемагистральные самолеты, способные совершить беспосадочный перелет по маршруту Москва-Токио или Москва-Нью-Йорк. На борту воздушного судна помещается до восьми пассажиров и от трех до четырех членов экипажа.

Компания-производитель считает их одними из самых роскошных среди существующих на рынке аналогов.