Бойцы "Беркута" выносят девушек FEMEN из фонтана на Майдане (фото)
22:19, 15 июля 2010Разное
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Акция протеста против профилактики труб
Активистки женского движения FEMEN купаются в фонтане во время акции протеста под лозунгом «Нет воды в кране - моюсь на Майдане-3» в Киеве.
Таким образом FEMEN выразили городской власти свой протест против ежегодного профилактического ремонта труб водоснабжения, а также против повышения коммунальных тарифов.
Трое активисток движения были задержаны сотрудниками милиции и бойцами спецподразделения «Беркут».
Фото Владимира Гонтара / УНИАН
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