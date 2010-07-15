Бойцы "Беркута" выносят девушек FEMEN из фонтана на Майдане (фото)

Активистки женского движения FEMEN купаются в фонтане во время акции протеста под лозунгом «Нет воды в кране - моюсь на Майдане-3» в Киеве.

Таким образом FEMEN выразили городской власти свой протест против ежегодного профилактического ремонта труб водоснабжения, а также против повышения коммунальных тарифов.

Трое активисток движения были задержаны сотрудниками милиции и бойцами спецподразделения «Беркут».

Фото Владимира Гонтара / УНИАН