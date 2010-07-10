Ван Дамм снимется в белорусском боевике

"Беларусьфильм" снимет фильм, главную роль в котором исполнит Жан-Клод Ван Дамм. Как сообщают "Белорусские новости" со ссылкой на пресс-службу компании, соответствующая договоренность была достигнута во время переговоров с представителями американской кинокомпании Motion Picture Corporation of America (MPCA), прошедших в Белоруссии 8-9 июля.

Как будет называться картина и кто станет ее режиссером, не уточняется. Известно лишь, что речь идет о боевике.

Фильм будет сниматься на базе белорусской киностудии, которая также займется подбором съемочной группы. Предполагается, что в картине будут сниматься и белорусские актеры.

В марте 2010 года на пресс-конференции в УНИАН Ван Дамм сообщил, что снимет в Украине картину под названием "Башня", в которой будет режиссером и исполнителем главной роли, а также рассказал о своей хорошей подруге из Кривого Рога.