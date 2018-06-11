Ван Дамм продемонстрировал в УНИАН свою девушку из Кривого Рога

«Мы сделаем большое кино в Украине. Я люблю Украину… Родители Алены обращались со мной как с членом семьи… Я был женат так много раз…»

Голливудская звезда Жан-Клод Ван Дамм снова в Киеве. В ноябре 2009 года он прибыл на украинский кинофестиваль “Молодость”, представив украинскому зрителю картину с незамысловатым названием “Ж.К.В.Д”. (Жан Клод Ван Дамм) о самом себе. Тогда же он и заявил о своем намерении снять в Украине фильм. Отдохнув в украинской столице, он отправился в Кривой Рог, где провел пару дней в обычной квартире у местных жителей (как он позже признался, в семье своей подруги Алены) и посетил местную школу-интернат для детей сирот в поисках героя для будущей ленты. Покидая Украину, он, как Карлсон (и Виктор Ющенко), пообещал вернуться. И сдержал свое слово.

На пресс-конференцию в УНИАН Ван Дамм прибыл, чтобы рассказать о съемках своего фильма “Башня”, в котором голливудский актер не только сыграет главную роль, а и выступит в роли режиссера. Сценарий к фильму написали американцы, но в работе над проектом будут задействованы украинские актеры, гримеры, операторы и т. д. Кастингом актеров будет руководить сам Ван Дамм. Партнером актера и режиссера по съемочному процессу выступил его украинский друг, глава Украинской федерации конного спорта бизнесмен Александр Онищенко, сопровождавший героя американских боевиков и сегодня.

Журналисты в основном задавали вопросы о будущей ленте. А мы решили поинтересоваться внекинематографической жизнью звезды.

– Что связывает вас Кривым Рогом, где в прошлый свой приезд вы прожили несколько дней в одной из семей, и как голливудскому актеру условия проживания в украинской провинции?

– Я впервые прибыл в Украину по приглашению на кинофестиваль. Но много лет назад я встретил Александра (Онищенко. – Авт.) в Монако на Music Award. С тех пор мы стали очень хорошими друзьями. Тогда речь о кинобизнесе не шла. После кинофестиваля мы снова встретились, он принял меня как большую кинозвезду, поселил в один из лучших отелей Украины. Мы стали говорить о кино. Обсуждали бюджет будущей ленты. Потом я предложил оставить апартаменты в Киеве. Я обычный парень, как и он. Александр начинал с низов, перепробовал много занятий, чтобы достичь того, что имеет сегодня. И я тоже. Я был водителем такси в Америке. Мы оба знаем разные условия жизни…

У меня в Украине есть очень хорошая подруга по имени Алена. Она живет в Кривом Роге. Это было классно. Еда была номер один. Ее родители обращались со мной как с членом семьи. Я так хорошо чувствовал себя, находясь с этими людьми. Это было - как настоящая семья для меня, приехавшего из Голливуда и проживающего в квартире в Кривом Роге.

Пользуясь случаем, Ван Дамм передал “большой поцелуй” маме и папе Алены, помахав рукой в объективы телекамер с традиционной голливудской улыбкой на лице.

– Когда свадьба? – крикнул кто-то из зала.

– Кто знает. Я был женат так много раз…

Более подробные расспросы о его отношениях с Аленой из Кривого Рога, Ван Дамм пресек: “Это моя частная жизнь. Это то же самое, если я спрошу вас, сколько раз в неделю вы занимаетесь любовью?”

Недавно Жан-Клода видели в столичном итальянском ресторане на презентации клипа группы DVS, солистом которой является зять премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Шон Карр. Поэтому мы поинтересовались, какие отношения у актера с семьей Карр - Тимошенко и с кем из известных украинцев, кроме Александра Онищенко, он еще успел подружиться. Слушая переводчика, Ван Дамм одобрительно махал головой в знак того, что действительно стал гостем вечеринки Карров, но затем, пошептавшись с Онищенко, произнес переводчику:

– Скажите прессе, что у меня нет врагов. У меня только несколько друзей, не слишком много. Найти настоящего друга тяжело.

Кстати, переводчик явно подвел голливудскую звезду. Не нужно быть сильным знатоком английского, чтобы отличить 15 от 50. На вопрос о бюджете будущего фильма, Ван Дамм ответил, что он составит 15-20 миллионов долларов. И переводчик “выдал” журналистам: 50-52 миллиона долларов. Жан-Клод и сам понял, что его сопровождение не сильно в английском, поэтому перешел на монолог с прессой.

– Я в этой стране, чтобы снимать кино. Пожалуйста, не переводите. Я еще не могу говорить на украинском. А вы не можете говорить на английском так же хорошо, как я, - обратился он к переводчику. - Этот человек занимается бизнесом (указал на сидящего рядом Онищенко). Не кинобизнесом. Он понимает мой бизнес не очень хорошо. Но он понимает меня, кино, он вкладывает деньги в кино. Мы настроены оптимистично. Мы сделаем большое кино в Украине. Я люблю Украину.

Актер сознался, что влюбился в Киев, хотя успел побывать и в Одессе, и других украинских городах. Он даже собрался прикупить себе квартиру в украинской столице.

– Украина находится очень близко от Бельгии, моей родины, – аргументировал он. – У вас очень симпатичные люди. Я говорю вам это не потому, что я сейчас здесь. Я был во многих странах по всему миру. И женщины в вашей стране очень красивые, это правда. Самые красивые женщины живут в Киеве. Невероятно! Лицо, тело, все изумительно. Но не по этой причине я буду приобретать недвижимость в Киеве (смеется).

При выборе будущего жилья Ван Дамм пообещал советоваться с Онищенко.

А еще на днях голливудский актер снялся в клипе у украинской певицы Ирины Билык.

– Это было фантастично. Мы так повеселились. Она научила меня танцевать.

Билык произвела сильное впечатление на Ван Дамма, появившись как-то на одном из совместных обедов по приглашению Онищенко в футболке с лицом юного Ван Дамма.

– Сколько времени вы на сегодня проводите в спортзале? – напоследок поинтересовалась я.

– Сейчас я очень занят. У меня каникулы во всем. Но я еще в форме, – сказал актер и в подтверждение своих слов гордо задрал футболку, продемонстрировав журналистам обнаженный торс.

А выходя из пресс-зала, устремил взгляд на девушку в толпе, обратившись к ней:

– Алена, иди сюда! Это Алена из Кривого Рога, – радостно сообщил журналистам Ван Дамм.

Смутившаяся брюнетка подошла, но все же старалась держаться чуть поодаль, наверное, придерживаясь известного мнения, что скромность девушку красит, пусть даже это подруга Ван Дамма.

Анна Ященко