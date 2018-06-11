Ван Дамм продемонстрировал в УНИАН свою девушку из Кривого Рога
«Мы сделаем большое кино в Украине. Я люблю Украину… Родители Алены обращались со мной как с членом семьи… Я был женат так много раз…»
«Мы сделаем большое кино в Украине. Я люблю Украину… Родители Алены обращались со мной как с членом семьи… Я был женат так много раз…»
Голливудская звезда Жан-Клод Ван Дамм снова в Киеве. В ноябре 2009 года он прибыл на украинский кинофестиваль “Молодость”, представив украинскому зрителю картину с незамысловатым названием “Ж.К.В.Д”. (Жан Клод Ван Дамм) о самом себе. Тогда же он и заявил о своем намерении снять в Украине фильм. Отдохнув в украинской столице, он отправился в Кривой Рог, где провел пару дней в обычной квартире у местных жителей (как он позже признался, в семье своей подруги Алены) и посетил местную школу-интернат для детей сирот в поисках героя для будущей ленты. Покидая Украину, он, как Карлсон (и Виктор Ющенко), пообещал вернуться. И сдержал свое слово.
На пресс-конференцию в УНИАН Ван Дамм прибыл, чтобы рассказать о съемках своего фильма “Башня”, в котором голливудский актер не только сыграет главную роль, а и выступит в роли режиссера. Сценарий к фильму написали американцы, но в работе над проектом будут задействованы украинские актеры, гримеры, операторы и т. д. Кастингом актеров будет руководить сам Ван Дамм. Партнером актера и режиссера по съемочному процессу выступил его украинский друг, глава Украинской федерации конного спорта бизнесмен Александр Онищенко, сопровождавший героя американских боевиков и сегодня.
Журналисты в основном задавали вопросы о будущей ленте. А мы решили поинтересоваться внекинематографической жизнью звезды.
– Что связывает вас Кривым Рогом, где в прошлый свой приезд вы прожили несколько дней в одной из семей, и как голливудскому актеру условия проживания в украинской провинции?
– Я впервые прибыл в Украину по приглашению на кинофестиваль. Но много лет назад я встретил Александра (Онищенко. – Авт.) в Монако на Music Award. С тех пор мы стали очень хорошими друзьями. Тогда речь о кинобизнесе не шла. После кинофестиваля мы снова встретились, он принял меня как большую кинозвезду, поселил в один из лучших отелей Украины. Мы стали говорить о кино. Обсуждали бюджет будущей ленты. Потом я предложил оставить апартаменты в Киеве. Я обычный парень, как и он. Александр начинал с низов, перепробовал много занятий, чтобы достичь того, что имеет сегодня. И я тоже. Я был водителем такси в Америке. Мы оба знаем разные условия жизни…
У меня в Украине есть очень хорошая подруга по имени Алена. Она живет в Кривом Роге. Это было классно. Еда была номер один. Ее родители обращались со мной как с членом семьи. Я так хорошо чувствовал себя, находясь с этими людьми. Это было - как настоящая семья для меня, приехавшего из Голливуда и проживающего в квартире в Кривом Роге.
Пользуясь случаем, Ван Дамм передал “большой поцелуй” маме и папе Алены, помахав рукой в объективы телекамер с традиционной голливудской улыбкой на лице.
– Когда свадьба? – крикнул кто-то из зала.
– Кто знает. Я был женат так много раз…
Более подробные расспросы о его отношениях с Аленой из Кривого Рога, Ван Дамм пресек: “Это моя частная жизнь. Это то же самое, если я спрошу вас, сколько раз в неделю вы занимаетесь любовью?”
Недавно Жан-Клода видели в столичном итальянском ресторане на презентации клипа группы DVS, солистом которой является зять премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Шон Карр. Поэтому мы поинтересовались, какие отношения у актера с семьей Карр - Тимошенко и с кем из известных украинцев, кроме Александра Онищенко, он еще успел подружиться. Слушая переводчика, Ван Дамм одобрительно махал головой в знак того, что действительно стал гостем вечеринки Карров, но затем, пошептавшись с Онищенко, произнес переводчику:
– Скажите прессе, что у меня нет врагов. У меня только несколько друзей, не слишком много. Найти настоящего друга тяжело.
Кстати, переводчик явно подвел голливудскую звезду. Не нужно быть сильным знатоком английского, чтобы отличить 15 от 50. На вопрос о бюджете будущего фильма, Ван Дамм ответил, что он составит 15-20 миллионов долларов. И переводчик “выдал” журналистам: 50-52 миллиона долларов. Жан-Клод и сам понял, что его сопровождение не сильно в английском, поэтому перешел на монолог с прессой.
– Я в этой стране, чтобы снимать кино. Пожалуйста, не переводите. Я еще не могу говорить на украинском. А вы не можете говорить на английском так же хорошо, как я, - обратился он к переводчику. - Этот человек занимается бизнесом (указал на сидящего рядом Онищенко). Не кинобизнесом. Он понимает мой бизнес не очень хорошо. Но он понимает меня, кино, он вкладывает деньги в кино. Мы настроены оптимистично. Мы сделаем большое кино в Украине. Я люблю Украину.
Актер сознался, что влюбился в Киев, хотя успел побывать и в Одессе, и других украинских городах. Он даже собрался прикупить себе квартиру в украинской столице.
– Украина находится очень близко от Бельгии, моей родины, – аргументировал он. – У вас очень симпатичные люди. Я говорю вам это не потому, что я сейчас здесь. Я был во многих странах по всему миру. И женщины в вашей стране очень красивые, это правда. Самые красивые женщины живут в Киеве. Невероятно! Лицо, тело, все изумительно. Но не по этой причине я буду приобретать недвижимость в Киеве (смеется).
При выборе будущего жилья Ван Дамм пообещал советоваться с Онищенко.
А еще на днях голливудский актер снялся в клипе у украинской певицы Ирины Билык.
– Это было фантастично. Мы так повеселились. Она научила меня танцевать.
Билык произвела сильное впечатление на Ван Дамма, появившись как-то на одном из совместных обедов по приглашению Онищенко в футболке с лицом юного Ван Дамма.
– Сколько времени вы на сегодня проводите в спортзале? – напоследок поинтересовалась я.
– Сейчас я очень занят. У меня каникулы во всем. Но я еще в форме, – сказал актер и в подтверждение своих слов гордо задрал футболку, продемонстрировав журналистам обнаженный торс.
|Фото: С. Николава с сайта Сеогодня
|Фото: с сайта Сеогодня
Смутившаяся брюнетка подошла, но все же старалась держаться чуть поодаль, наверное, придерживаясь известного мнения, что скромность девушку красит, пусть даже это подруга Ван Дамма.
Анна Ященко