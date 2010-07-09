Мужчина упал с восьмиметровой скалы в Балаклавской бухте
19:20, 09 июля 2010Разное
1416 0
В Севастополе мужчина получил травмы, упав с восьмиметровой скалы в Балаклавской бухте.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в городе Севастополе, у пострадавшего 48-летнего местного жителя три переломанных ребра, травма живота и черепно-мозговая травма.
Сотрудники аварийно-спасательной службы доставили мужчину на шлюпке до берега и передали «скорой помощи».
О произошедшем в МЧС по телефону «101» сообщил друг пострадавшего.
Во время несчастного случая оба мужчины находились в нетрезвом состоянии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter