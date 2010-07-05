Тело великого шахматиста достали из могилы

В Исландии было эксгумировано тело 11-го чемпиона мира по шахматам Роберта Фишера, сообщает Associated Press. На этом настояла 31-летняя филиппинка Мэрилин Янг (Marilyn Young). Она утверждает, что Фишер был отцом ее 9-летней дочери.

Эксгумация была произведена в присутствии врача, священника и шерифа. После того, как у шахматиста были взяты образцы ДНК, тело вновь погребли. Анализы ДНК должны показать, действительно ли 9-летняя девочка является дочерью шахматиста.

Мэрилин Янг борется за наследство Фишера, на которое также претендуют вдова шахматиста Миеко Ватаи (Miyoko Watai) и два его племянника. Кроме того, власти США считают, что шахматист недоплатил налоги в государственную казну, и надеются, что часть наследства пойдет в счет неустоек.