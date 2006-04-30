Про 1 мая, 8 марта и другое…

За что я уважаю галычан, так это за то, что в советские времена на майские праздники они всегда ездили садить картошку. Они не то, чтобы демонстративно игнорировали этот «совитский» праздник, они искренне не понимали его сути и старались эффективно для семьи использовать эти выходные.

Когда у нас на майские праздники выпадают выходные, я хоть и люблю что-нибудь попраздновать, но недоумеваю. Страна переживает спад, в будущем году нас ждет двухпроцентный рост ВВП, что в переводе с экономического языка, обозначает если не полный экономический отстой, то его серьезные признаки, но трудящихся это не интересует - у нас государственные празднования (и бюджет, ну почти «бездефицитный»). Мне кажется, что за всю недолгую историю нашей страны у наших властей пока не сформировано политики, какой должна быть система государственных праздников, должны ли туда входить церковные праздники доминирующих в стране религий, сколько выходных «отпускать» на эти праздники, принимать ли местным и центральным структурам власти участие в празднованиях.

А так получается, чехарда. Бестолковая, если говорить об экономической целесообразности, вредная, если говорить о формировании мировоззрения и культуры народа. В свое время власть махнула рукой и подарила народу выходной на 7 ноября. Ума не приложу, не только что празднуем, но и как через время это самое праздновать перестанем, народ-то привык. Ладно, не можем, мы отменить 8 марта, ну привыкли наши женщины-пенсионерки получать в этот день свои духи, конфеты и носовые платочки, что поделать? Дарить им это все нужно, но зачем сам праздник культивировать? Раз уж есть выходной, который нельзя по понятным причинам отменить, давайте сделаем глубокий, не поверхностный экскурс в историю праздника и ознаменуем его серией публикаций богословов, всех, (подчеркиваю, всех) христианских церквей, как они к восьмому марта относятся. Ну ведь так формируется отношение молодежи к праздникам.

С абсолютной уверенностью могу сказать, что большинство верующих христиан с радостью пожертвовало бы большей частью вот этих постсоветских празднований ради возможности выходных в последние дни страстной недели и первые пару дней после Пасхи. А тем, кто Пасху не празднует, но привык отдыхать на майские, все равно когда неделей раньше или неделей позже ехать в Египет или Турцию. Ведь во всем крещенном мире, узаконенные Рождественские и пасхальные каникулы это нерушимая традиция, которая простите за банальность, тоже фактор единения нации. Справедливости ради надо отметить, с Рождественскими вроде разобрались. Виктор Андреевич Ющенко рождественские каникулы народу в этом году подарил по полной, за что ему большое спасибо.

Да, отдельного разговора заслуживает 9 мая. Я была и остаюсь твердой сторонницей того, что это «радость со слезами на глазах». И несмотря на все, что мы знаем из книжек беглого ГРУ-шника Виктора Суворова, мы должны поминать наших солдат, ходить на митинги, носить цветы к их памятнику и поздравлять всех, кто был на этой войне хотя бы один день.

Я помню, в первые годы перестройки наши газеты перепечатали карикатуру: идут три породистых пса с медалями и подпись: в Советском Союзе каждая собака имеет свой праздник. Грубо конечно, но не лишено своей правоты. Давайте, помнить эту карикатуру, чтобы во время затянувшихся майских стимулировать свое желание потрудиться.

А пока с 1 мая, с днем трудящихся! Вкусных вам шашлыков и хорошей погоды.

Лана Самохвалова