Кувейтский шейх убит 5 выстрелами дома во время обеда
22:50, 20 июня 2010Разное
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Полиция задержала дядю убитого
Член правящей династии Кувейта, внук предыдущего эмира, 52-летний шейх Базель аль-Сабах застрелен во время обеда. Полиция задержала и допросила по этому делу дядю убитого, шейха Фейсала аль-Сабаха. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя кувейтских спецслужб.
По его словам, преступление произошло в четверг в доме погибшего во время обеда, устроенного для ряда шейхов. Базель Аль-Сабах получил пять огнестрельных ранений. Погибший не занимал никаких государственных постов, в то время как его дядя - офицер армейской разведки
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