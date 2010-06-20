Кувейтский шейх убит 5 выстрелами дома во время обеда

Член правящей династии Кувейта, внук предыдущего эмира, 52-летний шейх Базель аль-Сабах застрелен во время обеда. Полиция задержала и допросила по этому делу дядю убитого, шейха Фейсала аль-Сабаха. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя кувейтских спецслужб.

По его словам, преступление произошло в четверг в доме погибшего во время обеда, устроенного для ряда шейхов. Базель Аль-Сабах получил пять огнестрельных ранений. Погибший не занимал никаких государственных постов, в то время как его дядя - офицер армейской разведки