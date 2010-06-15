В результате падения электроопоры погибла женщина
23:36, 15 июня 2010Разное
1067 0
Трагедия произошла во время грозы
В Харькове сегодня в результате падения железобетонного столба погибла 26-летняя женщина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, трагедия произошла около 15.00 во время грозы в Краснозаводском районе города.
Столб был под электрическим напряжением, женщина умерла на месте происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter