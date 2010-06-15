Налоговые каникулы строгого режима

Многие предприниматели на выборах поддержали кандидата в Президенты Януковича с надеждой на налоговые каникулы, которые бы помогли им во времена катастрофического снижения реализации товаров и услуг, отсутствия оборотных средств и кредитной поддержки и усиления давления контролирующих органов.

И уже на должности Президента Янукович задекларировал свою поддержку малому и среднему бизнесу, желание осуществить экономические реформы и поднять реальный сектор экономики, свое беспокойство об инвесторе.

Помочь Президенту в этом должен был не премьер-министр, от которого бизнес и не ждал ничего для себя и страны хорошего, а вице-премьер-министр по вопросам экономики Сергей Тигипко, который бизнесу казался настоящим реформатором и который выступал за сохранение и развитие малого и среднего бизнеса в Украине.

Взялся помогать Президенту в создании нормальных условий ведения бизнеса и сам бизнес – и через Совет предпринимателей при КМУ, и через Совет национальных ассоциаций товаропроизводителей при КМУ, и через отдельные всеукраинские объединения и организации инвесторов, которые дали своих представителей в рабочие группам Комитета экономических реформ при Президенте, в рабочие группы по разработке Налогового кодекса, которые активно участвовали в разработке законопроектов, которые предлагало Правительство.

И сегодня мы уже можем не просто говорить о намерениях, а анализировать конкретные действия власти относительно бизнеса, а также подводить итоги этого периода сотрудничества в подготовке правительственных решений.

По всей Украине проводятся рейды проверок предпринимателей – все органы контроля, игнорируя пока еще действующее постановление от 20.05.09. №502, ограничивающее проведения проверок, а также уже действующий закон, также ограничивающий право на проверки, вышли на войну с бизнесом. Налоговые органы, которых ограничения проверок не касаются и которые не чувствовали ограничений и раньше, пошли дальше. Сегодня практически невозможно сдать декларации без согласования с инспектором и с налоговой милицией налоговой нагрузки, которая должна быть отражена бухгалтером в соответствии с их указаниями.

Обещание вернуть всем налог на добавленную стоимость реализовалось в облигации с доходностью 5,5% годовых при запланированной в бюджете на текущий год инфляции 13,1% и в Закон, которым ограничено право использовании налоговой накладной сроком в три месяца.

Ввиду созданных сегодня препятствий для декларирования налогового кредита, налог на добавленную стоимость может превратиться в налог с оборота. А поскольку и в электронном виде декларации бывает сложно сдать из-за проблем в системе или со шлюзом, единственным решением этой ситуации с декларированием своих налогов является отправка ее по почте за десять дней до окончания срока предоставления отчетности. Письмом с уведомлением и, лучше всего, с описанием вложения. Это позволит избежать лишних конфликтов, штрафов, а главное – обеспечит законное право на будущее возмещение налога на добавленную стоимость, оплаченного в цене товаров (услуг).

В том же Законе, которым ограничены возможности получения налогового кредита, ограничено и право зачисления убытков прошлых периодов на расходы при расчете налога на прибыль. Зато значительно расширены права налоговых органов – теперь, если предприниматель является работодателем, к нему в любой момент могут прийти налоговики для проверки условий деятельности наемных работников. И при этом налоговики могут «посещать» все места, где у предпринимателей работают наемные лица. Таким образом, налоговым органам уже сегодня по предложению Правительства и при поддержке Президента предоставлены безграничные полномочия на проверку субъектов предпринимательской деятельности. И то, что представители Администрации Президента обещают внести от имени Президента изменения в данный Закон, остается только обещаниями, а закон, подписанный Януковичом, работает уже сегодня. Не думаю, что репрессивными методами будут наполнены местные или государственный бюджеты, а вот бюджеты отдельных представителей контролирующих органов, которым предоставлены давно желаемые полномочия, безусловно пополнятся. Но не надолго, ведь загнанный в тень бизнес будет не развиваться, а выживать.

Утешает то, что не весь бизнес загоняется в тень, ведь есть предприниматели и предприятия, которые связаны с работниками контролирующих органов, которых у нас в Украине очень немало. И этому, связанному с властью бизнесу, будет значительно легче.

Это прослеживается и в проекте Налогового кодекса Украины, который Правительство одобрило 9 июня, но оригинального текста которого до сих пор нет ни на сайте Министерства финансов, ни на сайте Кабинета Министров, ни на сайте Верховной Рады Украины.

Правительство предлагает ввести новый сбор за внедрение некоторых видов предпринимательской деятельности – с каждого места торговли, за предоставление еще не определенных видов услуг, за игральный бизнес. При этом размер сбора не зависит от объема реализации товаров или услуг, а следовательно маленькая фирма всегда будет в проигрыше перед большой. Так же и в игральном бизнесе, где предусмотрено возвращение игровых автоматов на наши улицы, при чем сбор за игровой автомат будет составлять около 420 гривен в месяц, а с точки торговли – 360 гривен, то есть практически одинаково. То, что игральный бизнес и в Украине, и в мире принадлежит большому бизнесу, является фактом.

Уже получили от власти льготы и поставщики Евро-2012, среди которых исключительно крупные предприятия, предусмотрена льгота по налогу на добавленную стоимость строителям и в Налоговом кодексе.

Возвращаются законопроектом и свободные экономические зоны, правда, под названием территорий приоритетного развития. Ничего там о развитии нет, предусматривается возможность льгот для отдельных предприятий.

Что касается налоговых каникул, то правительство предлагает перейти на общую систему налогообложения (запретив использование упрощенной системы) малому бизнесу, который занимается предоставлением услуг в области права, бухгалтерского учета, рекламы, осуществляет оптовую торговлю или внешнеэкономическую деятельность, для выживания сдает в аренду собственную недвижимость. При этом основным аргументом запрещения является необходимость обеспечения поступлений в бюджет и ликвидация теневых схем.

То, что многие виды деятельности изымаются из упрощенной системы для юридических лиц, – нонсенс, ведь мы на базе данных ГНА доказали, что плательщики единого налога - юридические лица имеют больше налоговую нагрузку, чем плательщики налога на прибыль. И подтверждает это то, что даже в проекте правительственного Налогового кодекса ставки единого налога снижены вдвое. Правда, при этом из состава единого налога вывели почти все налоги и сборы, сделав его практически альтернативой налога на прибыль. Будет ли такой налог интересен бизнесу – неизвестно, но то, что налоговая нагрузка на юридических лиц - плательщиков единого налога значительно увеличится, - однозначно. Тем более, что проектом Налогового кодекса предусмотрено введение налога на недвижимость всех субъектов предпринимательства.

Налог на коммерческую недвижимость предусматривает налогообложение балансовой стоимости имущества - 0,5% в год от балансовой стоимости. Таким образом, будет значительно снижена заинтересованность бизнеса в развитии производства, ведь его вынуждены будут платить предприятия, которые сделали переоборудование, инвестировали в производство или приобрели предприятия по коммерческой стоимости. Те же предприятия, которые были приватизированы и которые не развивались, не создавали рабочих мест, платить этот налог не будут.

Так же как не будут платить этот налог предприниматели, которые еще сегодня занимаются предпринимательской деятельностью на едином налоге, а с первого января будут вынуждены ее закрыть. Ведь налоговые каникулы в редакции правительственного Налогового кодекса бизнес уже назвал «налоговыми каникулами строгого режима» - с кассовыми аппаратами, с учетом всех хозяйственных операций (а не только финансовых), с максимальным ограничением применения единого налога.

Большинство «нововведений» правительства для малого бизнеса направлены не на рост поступлений в бюджет, а на рост зависимости бизнеса от контролирующих, в том числе налоговых, органов. В случае принятия правительственного проекта Налогового кодекса, предприниматели будут вынуждены основную часть своего времени заниматься учетом, отчетностью и обеспечением работы контролирующих органов. Времени на предпринимательскую деятельность у них уже не будет.

Кроме разрушения условий ведения предпринимательской деятельности, представители всех уровней власти целенаправленно проводят еще и политику противопоставления малого и среднего бизнеса работникам бюджетной сферы. Медиков и педагогов власть сегодня пытается убедить в том, что они не получают своевременно заработную плату, а пенсионеры - пенсии по вине малого бизнеса. И при этом правительственные чиновники забывают сказать о том, насколько увеличены в этом году затраты на их содержание, насколько отличаются размеры их заработных плат от размера заработной платы врача.

Надеюсь, что увидев то большое количество обращений с замечаниями, предложениями и даже возмущением, которые направляются сегодня в Кабмин, правительственные чиновники обязательно доработают проект своего Налогового кодекса и обеспечат малому бизнесу возможность осуществлять предпринимательскую деятельность, а не обслуживать контролирующие органы.

Оксана Продан, председатель Комитета защиты предпринимательства при оппозиционном правительстве