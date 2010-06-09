При новой власти в Украине Москва начала активное наступление на украинцев России

Российское бряцанье оружием в Грузии в августе 2008 года и совсем недавнее, хотя и более дипломатичное, установление лакейского правления в Украине привлекли внимание международного сообщества. Вместе с тем, была реакция попустительства, с небольшим проявлением возмущения, и без протеста.

Россия никогда не проявляла большой любви к нерусскому населению, но последние шаги стали нагло враждебными, при отсутствии протеста со стороны международных структур, членом которых является Россия.

Явно осмелели Путин и Медведев и, независимо от порядка, принялись за украинцев России. По словам лидеров украинских общественных организаций в РФ, начиная с 2004 года, украинская культура в России чувствует немалое давление, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Воронеже, Уфе. Библиотека украинской литературы в Москве была очищена от “украинских националистов”, Украинский образовательный центр в средней школе № 3124 в Москве закрылся. Российское министерство юстиции провело аудит и прекратило деятельность ведущей украинской федеральной структуры – национально-культурной автономии украинцев России. Директива министерства опиралась на жалобу третьего лица, в которой утверждалось следующее:

«В.Семененко, представляющий украинские неправительственные организации в России от имени Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР), регулярно принимает участие в мероприятиях, организованных иностранными неправительственными структурами - “Украинским Всемирным Координационным Советом” (УВКС), "Всемирным Конгрессом Украинцев" (ВКУ) по вопросам, касающимся украинской нации. Лидеры этих организаций действуют из позиции национализма и сепаратизма... активность их и Семененко... направлена на пропаганду прославления украинского народа... цель ФНКА УР – дискредитировать текущую деятельность и политический курс России на единение наций и в своей деятельности представляет опасность для существующего конституционного строя».

Эти утверждения вопиющи даже для России, поскольку явно противоречат международным нормам цивилизованного общества по деятельности этнических меньшинств, праву на свободу ассоциаций и собраний. УВКС официально зарегистрирован в Украине, а ВКУ – официально зарегистрирован в Канаде. Украинское сообщество искало судебной защиты. Однако на 12 мая 2010 Тверской районный суд Москвы поддержал позицию министерства юстиции и подтвердил ликвидацию со ссылкой на три нарушения:

«29 октября 2009 В.Семененко от украинской общины принял участие в публичном мероприятии "Радио Свобода". 11-12 ноября 2009 сопредседатели В.Бабенко и В.Семененко организовали и провели в Москве международную научно-практическую конференцию под названием «История, состояние и перспективы развития украинистики в России»... 26 ноября 2009 года В.Семененко представлял ФНКА УР и председательствовал на мероприятии, посвященном «жертвам Голодомора и убийствам украинцев в 30-х годах», которое было организовано в поддержку и в память жертв, с "вечным огнем" и документально-художественной выставкой "Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа», которая открылась в Киеве 25 ноября 2009 года».

В то же время российский закон «Об общественных объединениях» предусматривает:

«Статья 42. Приостановление деятельности общественных объединений

В случае нарушения общественным объединением Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и совершения действий, противоречащих уставным целям, федеральный орган государственной регистрации или его соответствующий территориальный орган либо Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненный ему соответствующий прокурор вносит в руководящий орган данного объединения представление об указанных нарушениях и устанавливает срок их устранения. В случае, если в установленный срок эти нарушения не устраняются, орган или должностное лицо, внесшие соответствующее представление, вправе своим решением приостановить деятельность общественного объединения на срок до шести месяцев. Решение о приостановлении деятельности общественного объединения до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжаловано в суд.

Статья 43. Последствия приостановления деятельности общественного объединения

В случае приостановления деятельности общественного объединения приостанавливаются его права как учредителя средств массовой информации, ему запрещается организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия…»

Невероятно, но, кажется, российский закон не стыдясь поддерживает меры, принятые министерством и судом. При этом даже с таким законодательством Россия остается постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, членом Совета Европы и даже дополнением того, что когда-то было Большой семеркой. Что будет делать западный демократический мир относительно России сегодня?

Еще давно, в мае 1945 года, делегация Украинского конгрессового комитета Америки в Соединенных Штатах встретилась с Д.К.Пулом, младшим сотрудником по связям с общественностью делегации Соединенных Штатов на Сан-Францисcкой конференции. Делегация УККА отметила, что Соединенные Штаты были на стороне угнетаемых народов, и они могут быть уверены в американском официальном интересе к делу украинской независимости. Господин Пул ответил, что отношение американского народа ко всем, кто чувствует себя угнетаемым, четко определено. Вместе с тем, однако, он отметил, что прежде всего необходимо установить доброжелательное сосуществование с СССР, и ничего не должно мешать этой работе. К сожалению, практически ничего не было сделано за почти полвека, чтобы помешать этому.

Слава Богу, сегодня мы живем в другом мире...

Аскольд Лозинский