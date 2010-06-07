Юная теннисистка выиграла престижный французский турнир (фото)
07:14, 07 июня 2010Разное
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"Эта победа изменит мою жизнь"
Украинка Элина СВИТОЛИНА стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису среди юниорок.
В финальном матче 15-летняя Э.СВИТОЛИНА обыграла свою ровесницу из Туниса Онс ЖАБЕР со счетом 6:2, 7:5.
"Я еще нахожусь под впечатлением. Я думаю, что то, что произошло сегодня, изменит мою жизнь. Я очень счастлива", - сказала она журналистам на послематчевой пресс-конференции.
Сегодня ночью, сообщает сайт sapronov-tennis, Элина прилетела в Харьков.
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