Юная теннисистка выиграла престижный французский турнир (фото)

Украинка Элина СВИТОЛИНА стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису среди юниорок.

В финальном матче 15-летняя Э.СВИТОЛИНА обыграла свою ровесницу из Туниса Онс ЖАБЕР со счетом 6:2, 7:5.

"Я еще нахожусь под впечатлением. Я думаю, что то, что произошло сегодня, изменит мою жизнь. Я очень счастлива", - сказала она журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Сегодня ночью, сообщает сайт sapronov-tennis, Элина прилетела в Харьков.