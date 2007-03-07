Прочь руки от мужского дня - Восьмого марта!!!

Мнение

Вчера опять достали. Одна знакомая принялась нудить: ну, чего нам далось Восьмое марта? Это же совковый праздник, нигде в мире не отмечаемый, а я хочу быть женщиной все дни в году, каждую секунду, все так негендерно в этом мире бушующем и т. д., давайте его отменим. Это нытье повторяется каждый год в начале марта, и уже так надоело, что, кажется, следует высказаться.

А хотите, господа, я скажу, кто сделал этот день совковым. Да в первую очередь вы сами. И каждый раз, когда вы говорите, что его придумала Клара Цеткин или кто там, он становится еще более совковым. Вот сейчас, не заглядывая в поисковики, скажите, что это была за женщина, когда родилась, умерла?.. Даже что-то помните из школы и можете ответить? Ну, и прекрасно! А теперь скажите, какую роль в вашей лично жизни играет Клара Цеткин? Да ровно никакой, и раньше тоже не играла, кто бы что ни говорил – будьте честны сами с собой.

Ну, есть у нас один день в году, ну, решили мы его сделать условно женским – ну, пусть будет. Ведь главное, что мы в него вложили, а не то, что пытались вложить коммунисты. А вложили мы в него, по-моему, только лучшее, если, конечно, не считать перепои, что также можно посчитать пережитком совковости. Да, простите, конечно, что в году триста шестьдесят пять дней, а женским назначили только один, но это не значит, что во все другие женщине нужно выражать пренебрежение. Само же Восьмое марта мне напоминает день рождения: ежесекундно в нашем организме появляются миллионы клеток, а празднуем мы только раз в году. Так что, теперь и дни рождения отменить?

Вы же, господа, ратующие за отмену Восьмого марта, скажите честно: а во все другие дни года вы хорошо относитесь к своим матерям, дочерям, женам? Если ответ «да», то вопросов больше не имею, однако если ответ: «да, но в день Восьмого марта еще лучше», то, может, лучше его оставить? Как лучше оставить 23 февраля, условно говоря, День мужской?

Давайте сами себе делать праздничную реальность такой, какой мы хотим ее видеть. Наша цивилизация основана на сознании, поэтому жизнь рано или поздно становится такой, какой мы хотим ее видеть. Желаете, чтобы Восьмое марта и 23 феврали были коммунистическим праздниками, напейтесь и повторяйте: «Клара Цеткин, красный террор, совок!» и т.д. – получите прекрасный желаемый результат. Хотите чего-то другого – сделайте это самое другое сами. Хотите, чтобы женским праздником был какой-то другой день в году, назовите его, сделайте его праздничным, хотя бы на уровне двоих человек: вы и ваша любимая. Сделайте, никому не говорите и больше не нудите насчет «совка».

А теперь самое главное. Я вам открою секрет: Восьмое марта – не женский, это мужской день. Ведь, наверное, у каждого человека есть потребность не только получать, но и устроить праздник своим любимым. Лично для меня это желание еще больше желания быть поздравленным 23 февраля, который в нашей семье считают днем мужским. И мне было бы очень плохо, если бы существовал только мужской день, а женского не было бы. Поймите, что поздравлять – это тоже большая честь и радость, и не надо нас пытаться лишать этой возможности. Точно так же говорит моя жена, так же чувствует моя дочь и еще многие люди в моем окружении, включая тестя. Поэтому первый тост 8 Марта за женщин! И спасибо тем, кто изобрел Восьмое марта в календаре! Не демонстрируйте свою совковость в попытке лишить нас этого праздника - мы так любим поздравлять!

Алексей Подорожный, Харьков