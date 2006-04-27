Ученые вывели формулу долголетия

Здоровый образ жизни может продлить жизнь на десятилетие. Исследование показывает, что даже пожилые могут извлечь пользу из перемены образа жизни.

Это простой рецепт, но он может продлить вам жизнь на 11 лет, а то и больше. Исследование, проведенное в Кембридже по заказу министерства здравоохранения, вывело формулу долголетия. Отказ от курения прибавляет пять лет, умеренные физические нагрузки – еще три года. И еще три – пять порций фруктов и овощей в день. Для тех, кто предпочитает диван всему остальному, даже груша в день не пройдет бесследно.

Данные были получены в ходе исследования образа и продолжительности жизни более 25 тыс. человек в возрасте 45-79 лет в Норфолке. Оно показало, что самые решительные из нас могут продлить свою жизнь больше чем на десятилетие.

Даже те, кто стесняется ходить в спортзал, могут добавить себе два года, ежедневно съедая яблоко или грушу вдобавок к своему обычному рациону.

Исследование впервые дало реальным целям здорового образа жизни – от правильного питания и физических нагрузок до мнения о том, что стоять здоровее, чем сидеть, – количественную оценку. Чтобы отметить это, Тони Блэр и заместитель министра здравоохранения Кэролайн Флинт начали новую кампанию "Маленькие перемены – большие изменения", переобулись в кроссовки и побежали, демонстрируя нации путь к молодости.

Кей Ти Хо с кафедры клинической геронтологии медицинского факультета Кембриджа, которая руководит продолжающимся исследованием, заявила, что провести некоторые усовершенствования в своей жизни никогда не поздно.

Какими бы мелкими ни были перемены в образе жизни, они могут продлить ее на годы. "Каждая крошечная добавка активности оказывает сильное воздействие на здоровье, – сказала она. – Если неактивные люди движутся в направлении умеренной активности, это снижает уровень смертности на 15-20%".

Степень активности вашего досуга должна зависеть от вида вашей работы. Тот, кто сидит в офисе, нуждается в часе упражнений в день, чтобы добавить себе три года. Парикмахеру или продавцу, стоящему весь день на ногах, для достижения такого же результата достаточно 30 минут. Водопроводчику, уборщице, медсестре, каменщику и строителю не нужно ничего, потому что их род занятий включает в себя физическую работу.

Небольшие изменения в режиме питания тоже дают ощутимый результат. Пять порций фруктов и овощей в день приносят максимальную пользу. Но даже увеличение количества порций с нуля до одной или с двух до трех продлит жизнь на два года, показывает исследование.

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