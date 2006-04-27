Торжественно откроется сезон в Киевском зоопарке. Будет много сюрпризов
16:26, 27 апреля 2006Разное
811
30 апреля в 12-00 состоится торжественное открытие сезона в Киевском зоопарке.
Ровно в полдень директор зоопарка Кирилюк Евгений Николаевич разрежет красную ленточку и официально пригласит всех гостей в зоопарк.
На входе публику встретят клоуны, а всех детишек ожидают приятные сюрпризы -воздушные шары.
К новому сезону для всех посетителей столичный зоосад подготовил подарок - 4 зебры из Финляндии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter