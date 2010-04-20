Призываю к бойкоту политиков, которые пиарятся на теме Второй мировой войны

Бессовестный, наглый самопиар политиков на теме Второй мировой войны просто поражает… Эта болезнь перекинулась к нам из соседней России, где на военно-патриотической тематике нынешние правители паразитируют уже давно. (У господина Путина это вообще конек – вспомните, как нагло он пиарился на взрывах в московском метро в тот же день, когда произошла трагедия). Сегодня они пытаются использовать войну с фашизмом для идеологического усиления собственного влияния на постсоветском пространстве и укрепления власти внутри самой России.

Но это унижение тех, для кого Мировая война – не просто страница истории, а что-то большее...

К таковым принадлежу и я, у кого оба деда погибли в 1941-м и в 1943 годах. Маминого отца забрали из села в Черниговской области, погнали на железнодорожную станцию, оттуда бросили на фронт в красную конницу, которая воевала с немецкими танками. Впереди немцы, сзади – войска НКВД. Во время такого «боя» дед погиб. Восемнадцатилетнего маминого брата тоже забрали и, не переодев в военную форму и не научив даже стрелять, бросили в роли пушечного мяса против немецкой армии. Он тоже был убит.

Второй дед – с Житомирщины – погиб от немецкого автоматчика дома, когда перебинтовывал советского бойца. Немцы, отступая, увидели, как они полагали, военного медика и застрелили на глазах у его семьи (в том числе и моего отца). Перед тем дед был «раскулачен» и отбыл восемь лет сталинских лагерей.

…Когда слышу циничные выступления нынешних политиков – особенно коммунистов и «регионалов» (не говорю уже о российских) – о том, как они боготворят Праздник Победы, как для них важно называть войну «Великой Отечественной» (об этом больше всего говорит «воин» полковник Табачник!), как много сделал Сталин для нашего блага, мне становится противно. За этой трескотней нет ничего святого, ничего человеческого, кроме как желания понравиться заграничных заказчикам «праздника», заклеймить мнимых «оппонентов» («бандёровцев») и побрызгать слюной во все стороны перед телекамерами.

Посрамились бы...

Критерием искренности разговоров политиков о Второй мировой войне может быть лишь доброта, забота о ветеранах (не на словах) и реальные шаги по примирению всех ее участников. Иначе – все это от лукавого...

Призываю коллег-журналистов бойкотировать трепню политиков о войне, как только они начинают изыскивать «чужих», разводят болтовню об «общей победе» славянских народов, советском патриотизме дедов-прадедов и т.п. Это все идеологическая ложь, выработанная еще в 50-70-ые годы, которая не имеет ничего общего ни с историей, ни с тем, что наши деды-прадеды чувствовали, когда по ним стреляли и спереди, и сзади, ни с реальной заботой о ветеранах.

В этой бойне двух союзных режимов – национал-социалистического и «интернационал»- социалистического – украинцы были не победителями, а жертвами. Мои павшие деды, как и остальные миллионы людей, – яркое тому подтверждение.

И нечего здесь проводить парады, кричать «Слава Великой Победе», которая была совсем не победа, и тем более – не великая.

Скажем «нет» пиару политиканов.

Владимир Гетьман