В Макеевке из горящей шахты эвакуируют 56 горняков
12:16, 22 февраля 2007Разное
481 0
Сообщение горноспасательной службы
На шахте "Северная" в Макеевке (Донецкая обл.) из-за пожара экстренно эвакуируют 56 горняков.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы, в 11.10 на шахте "Северная"(ГП "Макеевуголь") в 5-й восточной лаве на горизонте 544 метра возник пожар.
В данное время всех горняков выводят на поверхность.
Данных о пострадавших нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter