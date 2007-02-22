В Макеевке из горящей шахты эвакуируют 56 горняков

На шахте "Северная" в Макеевке (Донецкая обл.) из-за пожара экстренно эвакуируют 56 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы, в 11.10 на шахте "Северная"(ГП "Макеевуголь") в 5-й восточной лаве на горизонте 544 метра возник пожар.

В данное время всех горняков выводят на поверхность.

Данных о пострадавших нет.