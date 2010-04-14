Телеканал СІТІ взялся за лопаты

Телеканал СІТІ начал акцию «Вернем Киеву статус самой зеленой столицы Европы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала, 13 апреля сотрудники всех служб телеканала СІТІ вышли с лопатами, ведрами, лейками и саженцами туи, можжевельника и самшита. Несколько часов вдохновленного труда неузнаваемо изменили вид газонов возле офиса телеканала. Таким собственным примером все сотрудники телеканала решили призвать киевлян присоединиться к акции «Вернем Киеву статус самой зеленой столицы Европы». Целью ее определено привлечение всех небезразличных жителей столицы, предпринимателей, общественных и политических деятелей, руководителей, служащих, простых граждан, а также фирм, корпораций и объединение для возрождения славы Киева как самого зеленого уголка среди городской центров Европы.

Сотрудники канала решили, что если они будут рассказывать о каждом конкретном примере ежедневного труда киевлян по озеленению родного города, такое движение будет шириться и расти.

Особенно вдохновенно трудились работники информационной службы, которые и будут в дальнейшем рассказывать о ходе акции в эфире. Людмила ДОБРОВОЛСКАЯ, Лариса ЛИСОВАЯ, Игорь ПУПКОВ, Наталия ТОКАРЬ – всем известные лица ведущих программы «День СІТІ». Тарас БОРОВОК – соведущий юмористического проекта «СІТІчко», Татьяна КОСТЕНКО – элегантная ведущая «Ресторанного гида», а также Наталия КАРЕЛ – ведущая программы «СІТІ-терапия». Поддержал вдохновенным трудом работников канала и известный певец и композитор Александр ЕГОРОВ.

Акция «Вернем Киеву статус самой зеленой столицы Европы» официально начинается 19 апреля и продлится до 1 июня 2010 года. Телеканал СІТІ призывает всех киевлян - юридических и физических лиц - украсить территории, прилегающие к вашим домам или офисам вечнозелеными растениями и цветами. В своих программах канал обещает регулярно рассказывать о тех, кто бережно относится к окружающей среде, о деятельности учреждений и организаций, а также простых киевлян, которые приобщатся и поддержат акцию. На СІТІ верят, что социально ответственный бизнес и небезразличные жители нашего города способны сами создать гармоничную среду для проживания в наилучшей и самой зеленой столице Европы.

Как заметила Л.ДОБРОВОЛЬСКАЯ, «для того, чтобы жаловаться на столичную власть, в первую очередь, нужно иметь моральное право, - то есть сначала что-то сделать для благоустройства Киева собственными руками. И если каждый киевлянин вокруг себя упорядочит маленький кусочек земли, я убеждена, что Киев опять станет самой зеленой столицей Европы!».

Людмила КОРОЛЬ, главный редактор информационной службы телеканала СІТІ отмечает: «Если каждый киевлянин посадит хотя бы по одному дереву, Киев будет самым зеленым городом на планете!».

Заместитель генерального директора телеканала СІТІ Владимир ЗАДОРОЖНЫЙ призвал: «Если какая-то компания или отдельный человек захотят озеленить территорию, посадить деревья, или кусты, или цветы, пожалуйста, звоните по телефону к нам на СІТІ! Съемочная группа телеканала снимет сюжет и покажет его в наших программах!».

Узнать о деталях и подробностях акции можно по телефонам: 496-27-88, 490–35-46 и на сайте www.City-tv.kiev.ua.