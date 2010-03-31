Марадоне сделали прививку против бешенства

Главному тренеру аргентинской сборной по футболу Диего Марадоне после укуса собственной собакой наложили 10 швов, а также сделали прививки против бешенства и столбняка. Об этом сообщил РИА Новости его пресс-секретарь и муж старшей дочери Фернандо Молина.

Четырехлетняя самка шарпея покусала Марадону накануне, когда он играл с ней в саду своего дома на окраине Буэнос-Айреса. Во вторник 49-летнему Марадоне была сделана хирургическая операция на поврежденной верхней губе. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Марадона уже дома, и чувствует себя удовлетворительно, - заявил Молина, - и уже в понедельник приступит к исполнению своих обязанностей по подготовке команды к Чемпионату мира.