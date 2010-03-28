Остаются подтоплены 13 автодорог в Луганской области
12:55, 28 марта 2010Разное
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Отмечен небольшой спад воды
В Луганской области из-за наводнения остаются подтопленными 13 автодорог местного значения.
Это дороги Старобельского (5), Новопсковского (4) и Новоайдарского (4) районов, сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Луганской области.
Согласно сообщению, в течение прошлых суток на реках области в районе гидропостов наблюдался спад уровней воды в пределах от -1 до -25 см.
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