Остаются подтоплены 13 автодорог в Луганской области

В Луганской области из-за наводнения остаются подтопленными 13 автодорог местного значения.

Это дороги Старобельского (5), Новопсковского (4) и Новоайдарского (4) районов, сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

Согласно сообщению, в течение прошлых суток на реках области в районе гидропостов наблюдался спад уровней воды в пределах от -1 до -25 см.