В Ялте проходит Международный форум русистов

В Ялте проходит Х Международный форум русистов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, форум проходит под девизом «Русский язык и русский мир в современном гуманитарном пространстве».

Основатель Форума, председатель Крымского общества русской культуры, первый заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Владимир КАЗАРИН во время открытия мероприятия 19 марта отметил, что нынешний форум посвящается трем юбилеям. «С одной стороны, 1 апреля заканчивается год, объявленный ЮНЕСКО годом 200-летия Н.В. Гоголя. С другой стороны, начался год, посвященный 150-летию А.П. Чехова. И еще одно событие - 90-летие Великого раскола, завершение революции и Гражданской войны, которое в ноябре этого года все мы встретим. Все эти даты являются стержневыми для Форума русистов этого года», - сказал В.КАЗАРИН.

По его мнению, Форум русистов - это одно из тех мероприятий, которые помогают найти общий язык. «Каждый раз специалисты - вузовские преподаватели, библиотекари, музейные работники, писатели, журналисты, политологи - дают своеобразный диагноз состояния языков в Украине, России и Беларуси, и дают практические рекомендации по дальнейшему развитию богатства, которое всем нам принадлежит в лице наших языков и литературы наших культур», - отметил В.КАЗАРИН.

Собравшихся приветствовал также советник Посольства РФ в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ, зачитавший приветствие участникам форму от министра иностранных дел РФ Сергея ЛАВРОВА.

Пленарные заседания форума русистов продлятся два дня.